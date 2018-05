Ležerno slušao presudu kao da ga se uopće ne tiče

Bez ijedne emocije na licu, Tin Šunjerga, ubojica majke i oca, odslušao je presudu Županijskog suda u Zadru. Blijed, obrijane glave, zakopčan do grla, s pogledom “kroz fotoreportere i kamermane”, u lisicama je uveden u sudnicu uoči izricanja presude. Bio je isto obučen kao i na prvom ročištu. Uz tek poneku riječ pravosudnim policajcima ležerno je odslušao presudu, kao da se to njega ne tiče. Nije ni pogledao drugooptuženog Ivana Škarića, jučer osuđenog na godinu dana uvjetno zbog neprijavljivanja stravičnog zločina u Čistoj Velikoj u vodičkom zaleđu. Sjedio je i šutio...

Za podmukla i brutalna ubojstva majke Silvane (46) i oca Marina (45) dobio je po 24 godine zatvora, odnosno sutkinja Sandra Radanović izrekla mu je jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Tin Šunjerga, kada izađe iz zatvora, imat će 60 godina, a način i motiv bezobzirnog zločina nad roditeljima doprinijeli su tome da mu se sudi kao odrasloj, a ne maloljetnoj osobi.

Zabrane i oduzimanje slobode

– Nedvojbeno je dokazano da je Tin Šunjerga ubio majku i oca zbog bezobzirne osvete koja je dokazana planom i hladnokrvnošću ubojstava. Motivi koje je imao nemjerljivi su s vrijednošću života. On je zabrane doživljavao kao oduzimanje slobode – obrazlagala je presudu sutkinja Sandra Radanović opisujući događaje iz ožujka 2017. koji su sablaznili Dalmaciju i cijelu Hrvatsku. Tin Šunjerga, kako je navela sutkinja, mrzio je roditelje i on im se ubojstvima svetio. Svojim roditeljima nije mogao oprostiti što su mu prigovarali zbog drogiranja i loših ocjena i zato ih je ubio. Štoviše, sve je napravio u ubrojivom stanju i s planom.

– On je maltretiranjem doživio to što su mu prigovarali zbog loših ocjena i drogiranja. Podmuklo je počinio ubojstva. Prvo je nasilno obio sef i uzeo očev pištolj. Sjeo je u automobil iza majke rekavši joj da prijatelj mora prvi izići po povratku iz polja, što mu je majka povjerovala, i on je repetirao pištolj i ubio je. Potom je odvezao auto kilometar dalje pa pješke došao do garaže u kojoj mu je bio otac. Otac je s povjerenjem razgovarao sa sinom ne sumnjajući ništa, a on je pustio vodu iz slavine da se ne čuje repetiranje i potom gledao oca do trenutka dok mu nije okrenuo leđa te ga ubio – opisala je sutkinja postupak Tina Šunjerge.

Očekivao ovakvu presudu

Jednako kao i sam zločin, sve je sablaznilo Šunjergino ponašanje nakon ubojstva. Šunjerga se zabavljao s prijateljima, drogirao se, pucao iz pištolja, a nakon toga vozio do Zagreba i natrag. Uzeo je mobitele roditelja, bacio ih i razbio, a tražio je od prijatelja da razbije i njegov mobitel. Govorio je zabrinutim članovima obitelji da su roditelji u Šibeniku, a molio je prijatelja da mu pomogne skriti tijela. Nijednu emociju nije pokazao, nego se zabavljao i provodio s prijateljima kao da se ništa nije dogodilo. Sud je istaknuo da je jedina opravdana kazna 40 godina. Zastupnici optužbe nisu htjeli komentirati presudu prije nego što je dobiju u pisanom obliku, dok je branitelj Tina Šunjerge Karlo Surić najavio žalbu i istaknuo kako je ovakva presuda ipak bila očekivana.

– Ova je presuda očekivana jer je odbijeno nadvještačenje nakon što je sud prihvatio vještačenje Psihijatrijske bolnice Vrapče – rekao je Karlo Surić.