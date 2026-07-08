Prosrpski portal traži zabranu ulaska Tomislavu Sokolu u Crnu Goru: 'Potez je na Vladi'

Prosrpski crnogorski portal Borba.me objavio je tekst u kojem poziva vlasti u Podgorici da zabrane ulazak u Crnu Goru hrvatskom eurozastupniku Tomislavu Sokolu, tvrdeći da bi prema njemu trebalo primijeniti iste kriterije kao i prema pojedinim srpskim državljanima kojima je posljednjih dana zabranjen ulazak u zemlju. U tekstu navode kako je pitanje zabrana ulaska ponovno došlo u fokus nakon zahlađenja odnosa između Podgorice i Beograda. Podsjećaju da je Srbija uvela zabranu ulaska autoru emisije Načisto Petru Komneniću i direktoru BIRN-a Vuku Marašu, dok je Crna Gora ranije zabranila ulazak glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću.

Portal Borba.me pritom tvrdi da bi, ako Podgorica želi pokazati da prema svima primjenjuje jednake kriterije, među osobama kojima bi također trebalo zabraniti ulazak trebao biti i hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol. "Jedan od njih svakako jeste i Tomislav Sokol. Hrvatski europarlamentarac redovno komentariše društveno-politička dešavanja u Crnoj Gori, kritikuje aktuelnu vlast i miješa se u unutrašnja pitanja Crne Gore, dok istovremeno blati Srbiju i srpski narod u Crnoj Gori", navodi se u tekstu portala.

Autori članka zamjeraju Sokolu i njegove ranije javne nastupe u kojima je oštro kritizirao službeni Beograd, ali i pojedine političke predstavnike Srba u Crnoj Gori. Kao primjer izdvajaju njegove izjave da je Srbija "glavni izvor nestabilnosti u jugoistočnoj Europi" te da bi Europska unija trebala financijski sankcionirati Beograd dok se, kako je rekao, ne odustane od velikosrpske politike. Portal je u članku priložio i objavu Tomislava Sokola na društvenoj mreži X, u kojoj je podijelio članak te napisao: "Velikosrpski zločinački nacionalizam najveća je prepreka europskom putu Crne Gore i dobrosusjedskim odnosima. Toga svi u Crnoj Gori moraju biti svjesni s obzirom na korake koji slijede."

U nastavku teksta Borba.me navodi kako se, prema njihovu mišljenju, Sokolove izjave "ne mogu smatrati istinitima" te zaključuje da bi zabrana njegova ulaska u Crnu Goru bila potez koji bi, kako tvrde, "srpski narod u Crnoj Gori pozdravio". Portal pritom izdvaja i druge Sokolove ranije izjave u kojima je upozoravao na koncept "srpskog sveta", ocjenjujući da predstavlja prijetnju europskom putu Crne Gore. Podsjećaju i na njegov intervju za hrvatsku televiziju N1 u kojem je rekao da bi oko Srbije trebalo stvoriti "sanitarni kordon" kako bi se ograničio utjecaj velikosrpske politike. Autori pozivaju crnogorske institucije da, kako navode, "stanu u zaštitu srpskog naroda u Crnoj Gori" te ponovno otvaraju pitanje treba li hrvatskom eurozastupniku zabraniti ulazak u državu. Za sada nema naznaka da su crnogorske vlasti pokrenule bilo kakav postupak u tom smjeru.