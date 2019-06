Ubijao kako bi kolege zadivio oživljavanjem - ubio 85 pacijenata, sumnja se da ih je 200

Monstrum u bijeloj kuti, medicinski tehničar Niels Högel koji je između 2000. i 2005. godine usmrtio najmanje 85 pacijenata, život će provesti iza rešetaka. Okružni sud u Oldenburgu osudio je Högela na doživotnu robiju bez mogućnosti pomilovanja, potvrdivši time da je riječ o najgorem serijskom ubojici u povijesti poslijeratne Njemačke.

- Zločini koje je Högel počinio izvan su mogućnosti poimanja. Ljudski um jednostavno ne može shvatiti što se događalo kada se predoče sudbine ubijenih, ustvrdio je prilikom čitanja presude sudac Sebastian Buhrman.

Čak 85 žrtava tek je dio slike

Niels Högel je od 2000. do 2005. godine bio zaposlen kao medicinski tehničar u dvjema klinikama u sjevernonjemačkim gradovima Delmenhorst i Oldenburg, gdje se trebao skrbiti o pacijentima. Umjesto toga, potajno im je ubrizgavao injekcije s otopinom koja izaziva srčane zastoje i srčane udare, a sve kako bi se pred kolegama, koji nisu ni sumnjali da se nešto neobično zbiva, pohvalio svojom vještinom oživljavanja.

Högel nije baš bio toliko vješt u oživljavanju jer mu je čak 85 pacijenata umrlo nakon što im je ubrizgao otopinu, no vjeruje se da je to samo djelić stvarne slike. Policija procjenjuje da je najmanje 200 pacijenata ubijeno na taj način, no za većinu se nije ništa moglo dokazati budući da su im tijela kremirana nedugo nakon smrti. Pacijenti koji su podlegli monstrumu u bijeloj kuti bili su iz Njemačke, Poljske i Turske.

Foto: DPA/Pixsell

Četrdeset dvogodišnji medicinski tehničar osuđen je na najtežu kaznu koju poznaje njemačko pravosuđe. Najčešće osuđenici na doživotni zatvor imaju pravo podnijeti zahtjev za pomilovanjem nakon 15 godina provedenih iza rešetaka, no sud je takvu mogućnost otklonio za Högela, koji je i prije četiri godine osuđen na doživotni zatvor za ubojstvo dvaju pacijenata u klinici u Delmenhorstu u Donjoj Saskoj. Upravo na temelju ova dva “prva” slučaja, policija je počela istraživati smrti pacijenata u svim klinikama u kojima je Högel radio i tek tada počelo se odmotavati monstruozno klupko smrti. Analizirana je medicinska dokumentacija i ekshumirana su tijela 30 pacijenata koji su preminuli tijekom Högelova dežurstva, i sve je uskoro postalo prilično jasno. Podignute su nove optužnice, a na novom suđenju se Högela teretilo za ubojstvo stotinu pacijenata. Tužiteljstvo je nepobitno dokazalo ubojstvo njih 85, dok su uzroci smrti za ostalih 15 također prilično jasni, ali nema čvrstih materijalnih dokaza. Högel se tijekom suđenja pokušao ispričati obiteljima svojih žrtava.

– Želim se ispričati svima kojima sam nanio bol i neopisivu tugu. Kada sam ubijao ljude, oduzeo sam njihovim obiteljima ono najvrednije. Za svakoga od njih iskreno se ispričavam za sve što sam činio cijeli niz godina, poručio je Högel. No nitko nije povjerovao u njegovo pokajanje. Kako je ustvrdio odvjetnik obitelji ubijenih Gaby Lubben, Högel je napisanu ispriku čitao s papira, bez ikakve reakcije ili pokazivanja bilo kakve emocije.

– Samo je glumio kajanje kako bi dobio kakav plus na suđenju, a obitelji ubijenih bile su uznemirene. Nije to trebao učiniti, ustvrdio je Lubben.

Kakav je dojam Högel ostavio tijekom sudskog procesa, najbolje govori i činjenica da su čak i njegovi branitelji zatražili od suda da mu dosudi najstrožu kaznu, odnosno doživotni zatvor.

– Predlažemo sudu da ga osudi za smrt 55 osoba, za pokušaj ubojstva u 14 slučajeva, te da ga se oslobodi za 31 slučaj smrti – zatražila je Högelova odvjetnica Kirsten Hufken. Ipak, sva ova drama ni najmanje nije djelovala na samog Högela koji je i u najdramatičnijim i najpotresnijim trenucima suđenja ostao potpuno hladan i nezaniteresiran. Nije ni trepnuo u trenutku kada je odvjetnica oštećenih obitelji prikazivala na dva velika ekrana fotografije i imena 55 žrtava.

Nije ni trepnuo

– Mrtvi će naći svoj spokoj. Obitelji imaju svoju slobodu, a Niels Högel bit će zaboravljen. Ali duše žrtava zauvijek će te progoniti, ustvrdila je odvjetnica gledajući Högela ravno u oči. On nije ni trepnuo. Žrtve koje je Högel pogubio imale su između 34 i 96 godina. Procjenjuje se da je gotovo svakoga dana izazivao stanje srčanog udara kod nekog od pacijenata kako bi ga mogao “oživjeti” i zaraditi pljesak i divljenje kolega. No uskoro je postalo prilično sumnjivo kako to da se upravo on zatekne u blizini pacijenta kojeg pogodi srčani udar. S 85 dokazanih ubojstava, ali i velikom vjerojatnošću da je upravo on okončao život još oko 120 osoba, Högel je najveći serijski ubojica poslijeratne Njemačke, ali Europe. Zastrašujući je i razlog zbog kojega je to radio, ali i činjenica da je kao medicinski tehničar i član zdravstvenog osoblja trebao štititi, a ne ugrožavati ljudske živote.

– Ismijavali ste se s pacijentima, potpuno ste uništavali njihovo dostojanstvo. Nevjerojatno je ovo što ste učinili, a nekada je i najgora mašta nedovoljna da opiše stvarnost. Ovo je upravo takav slučaj, ustvrdio je sudac Buhrmann donoseći presudu kojom se monstrum osuđuje da dočeka smrt iza rešetaka.