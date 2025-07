U zemlji svaki dan milijun turista, a za vikend još sto tisuća

Turistička sezona je na svom ovogodišnjem vrhuncu, a s predstojećim vikendom počinje i sama špica. Od proteklog vikenda u zemlji je, prema eVsitoru, svakodnevno po milijun turista. Vjeruje se da će se njihovom smjenom tijekom nadolazeća tri, četiri dana broj gostiju uvećati za još stotinjak tisuća, a špica turističke sezone s više od milijun registriranih gostiju na našoj obali svakoga dana potrajat će tradicionalno nekoliko tjedana.

Ministar turizma Tonči Glavina prije nekoliko je dana otkrio kako je sezona od početka godine bolja dva posto mjereno i brojem turista i brojem noćenja nego lani u tom razdoblju. Podsjetio je i da je broj noćenja u Hrvatskoj od 2016. do lani porastao 20 posto, broj gostiju 31, a prihodi od turizma za 31 posto, ali nije otkrio kako protječe sam srpanj. Istodobno, mnogi su se se na društvenim mrežama proteklih tjedana s mora javljali s impresijama da je gostiju manje nego lani, a to u dijelu jadranskih mjesta potvrđuju i turistički radnici s terena. Na to, uostalom, upućuje i podatak da je u prva dva srpanjska tjedna fiskalizirano četiri posto manje računa nego u prvih 15 dana srpnja 2024. No vjeruje se da će ti minusi biti 'popeglani' u zadnjem tjednu tekućeg mjeseca.

– U srpnju je Istra ugostila 805.000 turista, koji su ostvarili 5,6 milijuna noćenja. Gostiju je zasad tri posto manje nego tijekom prva tri srpanjska tjedna lani, a s noćenjima smo se izjednačili s prošlom godinom. Minus od tri posto turista ne zabrinjava nas iz dva razloga. S jedne strane, bolje da je tako nego da smo u minusu s noćenjima, a s druge, kako srpanj protječe, brojke rastu. U prvim danima sedmog mjeseca bilježili smo minus od pet posto, koji se smanjio se na četiri, pa na tri posto. Do kraja srpnja vjerojatno ćemo biti barem na nuli i što se tiče broja turista – predviđa direktor Turističke zajednice Istre Denis Ivošević i podsjeća na rekordni lipanj kad je ta regija prvi put u tom mjesecu premašila pet milijuna noćenja.

Inače, Istra je od početka godine uknjižila 2,7 milijuna gostiju i 5,6 milijuna noćenja, što je, kao i prosjek za kompletan hrvatski turizam, dva posto bolje nego prošle godine. Istarski i ukupni turistički rezultati cijele Hrvatske i ne mogu se pretjerano razlikovati, pa se na nacionalnu razliku daju preslikati i blagi minusi u dolascima iz Njemačke, Poljske i Češke od početka godine.

– Međutim noćenja poljskih gostiju, recimo, sad u srpnju ima i do 20 posto više nego lani, a čak i da se ne nadoknadi zaostatak u noćenjima njemačkih i čeških gostiju od jedan-dva posto, nije strašno. Te dvije zemlje su, naime, u prvim postkorona sezonama Hrvatskoj dale jako puno novih gostiju i rekao bih da se posjet pomalo vraća u normalu. Treba znati i to da je čak i s tim malim minusima iz Njemačke i Češke posjet i dalje bolji nego 2019. – objašnjava Ivošević.

Od same špice se, pritom, u isto vrijeme očekuje i puno i malo. Sljedećih nekoliko tjedana trebalo bi poništiti svaki eventualni podbačaj. Rasplet je, doduše, ove godine nešto teže predvidjeti, jer je iznadprosječno puno bukinga u zadnji trenutak. Ali, kad hrvatskoj obali gravitira više od milijun turista, malo treba da se turistički promet 'podeblja'. No isto tako, velika navala i dodatne gužve nisu poželjne. Turističke vlasti za cilj su, naime, postavile povećanje posjeta tijekom pred i posezonskih mjeseci, dok bi srpanj i kolovoz trebali donijeti reprizu sezona na kakve smo već naviknuli s oko 4,6 milijuna stranih i domaćih turista u srpnju te približno pet milijuna u kolovozu.