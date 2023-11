U Zagrebu prazno čak 54.000 stanova! Državni tajnik: 'Ti stanovi ne služe ničemu'

Da bi se građanima omogućilo priuštivo stanovanje, prvenstveno je potrebno povećati ponudu stambenih nekretnina na tržištu, istaknuto je u petak na konferenciji Eurotransformacija: "Prva godina eura - Uzlet tržišta nekretnina", na kojoj se moglo čuti i da je po gradovima 10 do 15 posto stanova prazno. Konferenciju su organizirali portal Dnevno.hr i tvrtka Motus Mediam, a kako je istaknuo državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, "kostur" nacionalnog plana stambene politike do 2030. trebao bi biti gotov do kraja ove ili početka iduće godine.

Bez kvalitetne stambene politike, naglasio je, nije moguće ni građanima omogućiti priuštivo stanovanje, za što je pak prvenstveno potrebno povećati ponudu na tržištu. "Kada se država uključuje putem stambene politike, ona mora pomoći da se ponuda poveća", poručio je. Navode o nedostatku stanova Uhlir je potkrijepio podacima po kojima se 80-ih godina prošlog stoljeća u Hrvatskoj u prosjeku godišnje gradilo oko 24 tisuće stanova, a sada to maksimalno godišnje iznosi oko 15 tisuća.

Rekao je i da je u 2021. u Hrvatskoj popisano 2,35 milijuna stambenih jedinica, oko sto tisuća više no 2011. godine, a prema preliminarnim podacima, po gradovima je prazno 10 do 15 posto stambenog fonda. Tako primjerice u Zagrebu od 372,4 tisuće stambenih jedinica, 54,1 tisuća ih je prazna, a u Splitu od njih 81,9 tisuća, prazno ih je 8,6 tisuća, podaci su dobiveni od HEP-a, s obzirom da u njima nema potrošnje električne energije. "To su sve varijable koje jedna stambena politika mora uzeti u obzir", istaknuo je Uhlir, dodavši da ti stanovi ne služe ničemu, a dio ih je kupljen kao vid ulaganja.

Također u kontekstu stambene strategije koja je u pripremi, Uhlir je rekao da je trenutni stav da mjere subvencioniranja stambenih kredita u obliku u kojem je dosad postojala neće biti. "Ali to je za sada stav. Hoće li se promijeniti to je neko drugo pitanje", dodao je. Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore (HGK) te direktor agencije Kastel nekretnine Dubravko Ranilović smatra da se pitanje priuštivog stanovanja može riješiti kvalitetnom i pametnom poreznom politikom. Protivnik je uvođenja općeg poreza na nekretnine, no smatra da bi se trebale oporezovati upravo prazne nekretnine, jer to je jedini način da se aktiviraju.

Ranilović je upozorio i na veliki nesrazmjer između poreza na dugoročni najam stanova te onog kratkoročnog, koji se obično odnosi na turizam, koji je među najnižima u Europi. Tako ne samo da domaći ljudi ulažu u turistički najam već i stranci grade apartmanske zgrade, a ljudi u većim gradovima na Jadranu, primjerice u Dubrovniku i Splitu, praktički nemaju gdje živjeti. Ranilović smatra da je takvo stanje neodrživo, pa i zbog pritiska na infrastrukturu gradova i urbanističkih posljedica. Rekao je i da cijene nekretnina u Hrvatskoj i dalje rastu, posebno novogradnja, ali po bitno manjim stopama no prethodnih godina.

Pritom, u prvom polugodištu ove godine u odnosu na isto razdoblje lani zabilježen je i pad prometa nekretnina, kao i pad transakcija kada je riječ o stranim državljanima, kod potonjeg u prosjeku za 13 posto. Dakle, tržište ipak usporava, a Ranilović se nada da se onda u dogledno vrijeme može očekivati i određena korekcija cijena, to jest njihovo snižavanje.

Česti su nerealni zahtjevi prodavatelja oko cijene nekretnina

Rekao je i da je razlika između tražene i realizirane cijene stambenih nekretnina sve veća, u prosjeku u Hrvatskoj kreće se oko 15 posto, što ukazuje na poprilično nerealne zahtjeve prodavatelja. No, kada vlasnik nekretnine ne može dobiti ono što očekuje na tržištu, potrebno je oko šest mjeseci za sazrijevanje spoznaje da, ako želi nekretninu prodati, mora spustiti cijenu, napomenuo je Ranilović.

Izrazio je i nezadovoljstvo radom dijela agencija za nekretnine, od kojih pojedine, umjesto da tražene cijene dovode u realne okvire, prodavatelje čak i potiču na njihovo dizanje. Vlasnik i direktor agencije za nekretnine Imperium Immobiliare Filip Brkan predstavio je analizu tržišta nekretnina u Zagrebu u pogledu razlike između tražene i realizirane cijene po gradskim četvrtima.

Analiza se odnosi na rabljene stanove, baza su joj bili oglasi na Njuškalu i informacijski sustav eNekretnine, a pokazala je da je ta razlika najveća na Trešnjevci, 31 posto, u Maksimiru te Dubravi je primjerice po 27 posto, dok je "najuravnoteženija" četvrt Podsused - Vrapče, s razlikom od sedam posto.