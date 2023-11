Obračun s grafitima: Koliko se Zagrepčana prijavilo za mjeru za koju je Grad izdvojio 400 tisuća eura?

Besplatno čišćenje išaranih pročelja i stavljanje antigrafitnog premaza trebalo bi privući velik broj Zagrepčana da krenu u obračun s vandalizmom na svojim stambenim objektima. Namjera je to Odluke o zaštiti građevina od grafita koju je ljetos potvrdila Gradska skupština, a javni poziv na koji se mogu prijaviti vlasnici, predstavnici suvlasnika i upravitelji zgrada aktivan je od kraja rujna.

Cijela akcija, najavljivali su iz Grada, pokrenuta je radi kvalitetnijeg života i sigurnosti u Zagrebu, zaštite njegovih kulturnih dobara, ubrzanoga gospodarskog razvoja i turističke afirmacije. S obzirom na to da se, za razliku od prethodne odluke, troškovi pokrivaju iz proračuna, a sufinancira se i postavljanje videonadzora, odlučili smo ispitati koliko je prijava stiglo na adresu gradske uprave.

A s Radićeva trga odgovaraju nam kako je do kraja prošloga mjeseca zaprimljeno 89 zahtjeva za provođenje mjere zaštite građevina od grafita, a najviše, njih 61, otpada na one koji podrazumijevaju uklanjanje i nanošenje premaza. Onih koji uz to žele i postavljanje videonadzora ima osam, a samo za uklanjanje grafita prijavili su se iz deset objekata. Isključivo premaz traži se u dva zahtjeva, a samo kamere u njih šest. Po jedan je zahtjev pak zaprimljen za kamere u kombinaciji ili s antigrafitnim premazom ili s uklanjanjem.

– Trenutačno je u procesu odabir izvođača radova prema posebnim propisima o javnoj nabavi. Sukladno odluci o zaštiti građevina od grafita, kamere i tehničke uređaje za videonadzor o svom trošku nabavlja podnositelj zahtjeva, a Grad će to sufinancirati nakon što budu postavljeni – ističu u zagrebačkoj upravi.

Za provođenje odluke u proračunu je, podsjetimo, osigurano 400 tisuća eura, a mjere su jednokratne. Prioritet u čišćenju, kako su najavljivali, imat će Gornji i Donji grad, budući da su zbog frekventnosti pročelja u tom dijelu Zagreba najveća meta vandala. Zahtjev se podnosi putem online aplikacije na web-stranicama Grada ili osobno u pisarnici Ureda za obnovu, gradnju, prostorno uređenje i komunalne poslove u Držićevoj 4. Detaljan popis potrebne dokumentacije možete proučiti na stranicama Grada.

