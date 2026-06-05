Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LJETNA PROGNOZA

Zoran Vakula otkrio kakvo nas ljeto čeka

Dubrovnik: Visoke temperature i novi toplinski val
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
05.06.2026.
u 08:48

Osvrnuo se i na razvoj umjetne inteligencije, koja već danas pomaže u obradi podataka i poboljšanju prognoza, ali ne vjeruje da će ikada omogućiti stopostotno točna predviđanja.

Meteorolog i urednik HRT-a Zoran Vakula u novoj epizodi videoserijala Hina Plus govorio je o izgledima za ljeto, pouzdanosti vremenskih prognoza, ulozi umjetne inteligencije u meteorologiji te izazovima koje donosi sve veća dostupnost prognostičkih informacija. Govoreći o vremenskim prilikama, Vakula je istaknuo da je svibanj, unatoč dojmu prohladnog i kišovitog mjeseca, na kraju bio topliji od prosjeka. Oborina je u većini krajeva bilo više nego uobičajeno, premda je ponegdje zabilježen i manjak, a mjesec je, kaže, pokazao sva obilježja tipičnog proljeća.

Za nadolazeće ljeto prognoze upućuju na veliku vjerojatnost iznadprosječno visokih temperatura. "Gotovo siguran sam da će temperatura zraka biti barem malo, a većinom i znatno viša nego što je to uobičajeno", rekao je Vakula, naglasivši da toplije ljeto ne znači nužno i stabilnije vremenske prilike. Dodao je kako se tijekom ljeta mogu očekivati oscilacije koje često donose pljuskove, grmljavinu, tuču i olujna nevremena. Dok su temperaturni trendovi relativno pouzdani, prognoziranje količine oborina znatno je složenije pa su sezonske procjene u tom segmentu manje sigurne.

Objašnjavajući svoju poznatu izjavu da "prognoza nije dijagnoza", Vakula je rekao da nijedna vremenska prognoza ne može biti potpuno točna. Meteorolozi zato ne prate samo jedan model ili jednu aplikaciju, nego uspoređuju velik broj izračuna i koriste znanje stečeno obrazovanjem i dugogodišnjim iskustvom kako bi pogrešku sveli na najmanju moguću mjeru. "U svakoj prognozi imate neku vjerojatnost ostvarenja, odnosno neosvarenja. Nijedna prognoza nije u potpunosti točna u svim svojim elementima, za razliku od diagnoze koja bi to trebala biti ili analiza. Zato ja sam svjestan da je moj posao pun grešaka, ali mi metrolozi se trudimo da tu grešku svedimo na što manji nivo", rekao je Vakula.

Osvrnuo se i na razvoj umjetne inteligencije, koja već danas pomaže u obradi podataka i poboljšanju prognoza, ali ne vjeruje da će ikada omogućiti stopostotno točna predviđanja. "Ne vjerujem da je takva prognoza uopće moguća", rekao je. "Umjetna inteligencija pokušava i uči, ali ja sam pesimist u tom smislu. Ne mislim da će ona dati 100% točnu prognozu. Ne vjerujem niti da je ta prognoza uopće moguća". 

Na pitanje što čini dobrog meteorologa, izdvojio je obrazovanje, iskustvo i ljubav prema poslu. Prisjetio se i vlastitih početaka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, gdje su mu, kako kaže, trebale gotovo dvije godine svakodnevnog rada i analize da bi razumio ponašanje prognostičkih modela u različitim vremenskim situacijama. Istaknuo je da meteorolog koji dobro poznaje određeno područje može kvalitetnije procijeniti kako će se prognostički modeli ponašati u konkretnim situacijama nego što to može automatizirani sustav.

Za sebe kaže da je "jedan obični diplomirani inženjer fizike i meteorolog" koji nastoji svoj posao raditi što bolje, a posljednjih godina kroz slikovnice za djecu nastoji potaknuti zanimanje za prirodoslovlje i meteorologiju. "Pokušavam djecu na jednostavan način naučiti da gledaju oblake, jer i oblaci su također svojevrsni prognostičari", rekao je Vakula.

Ključne riječi
vrijeme temperature ljeto Zoran Vakula

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!