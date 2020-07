U trgovini nosili maske sa svastikama i uznemiravali kupce, objasnili zašto su to napravili

Par u Minnesoti nosio je maske sa simbolom svastike za vrijeme kupnje u Walmartu. Tvrdili so kako nisu nacisti, ali da su njihovi politički neprijatelji fašisti.

Incident je zabilježila Raphaela Mueller, 24-godišnjakinja rođena u Njemačkoj, koja se s partnerom Benjaminom Rueschom požalila službi za korisnike, prenosi The Independent.

- Da sam židovske vjeroispovijesti i da vidim nekoga da nosi svastiku, pretpostavljam da bi se osjećao kao da mi je život u opasnosti - rekao je Ruesch.

Raphaela Mueller rekla je da je "jako uznemirena" situacijom. Čekala je voditelja poslovnice, no ipak se suočila s parom.

Just a couple of Trump loving nazis shopping at a Minnesota Walmart wearing swastika masks: pic.twitter.com/O2KCA5VwDr