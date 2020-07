Ljude s maskama nazivala 'demonima', nije im dozvolila da kupuju u istom prolazu

Žena bez maske na licu snimljena je 21. srpnja u trgovini s prehrambenim proizvodima u Washingtonu kako viče na druge kupce da se maknu iz prolaza u kojem ona kupuje.

"Rekla sam da se maknete iz ovog prolaza", "Zapovijedam vam u ime Isusa Krista da se maknete", ponavljala je žena i nazivala ljude demonima.

Zaposlenici trgovine, koji su kao i ostali kupci nosili maske, prišli su ženi i pokušali umiriti situaciju, no to im nije uspjelo. Ona je i na njih počela vikati te im govoriti da se maknu, piše The Sun.

Rekla je i kako će otići kada kupi što treba, ako joj, kako je ponavljala, nitko ne uđe u prolaz u kojem se nalazi.