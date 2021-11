U teško vrijeme važan je dobar susjed, a Hrvatska i Slovenija to su bile i prije 30 godina

Premijeri Slovenije i Hrvatske, dvojica sadašnjih i dvojica bivših, otkrili su u ponedjeljak u Otočcu na Krki spomen-ploču podignutu u čast suradnje vlada dviju zemalja za vrijeme zajedničke, ali ipak različite, borbe za samostalnost prije tri desetljeća.

Bivši premijeri koji su uz sadašnje predsjednike vlada Janeza Janšu i Andreja Plenkovića nazočili svečanosti su Alojz Peterle i Franjo Gregurić. Andrej Plenković posebno im je zahvalio na tome što su “znali iznaći rješenja u najzahtjevnijim okolnostima rata, agresije, gospodarskih i financijskih posljedica te velikih humanitarnih tragedija”.

– Stoga, kakve god izazove imali u današnjem vremenu, uvijek se sjetim onih jedinstvenih izazova kojima ste se vi bavili tada. I razmišljam kako je sve ovo što mi danas trebamo rješavati puno lakše, jednostavnije nego ono što ste vi imali pred sobom u tim trenucima opstanka naroda i države, a posebice stjecanja međunarodnog priznanja – rekao je Plenković.

U svom govoru spomenuo je prošlotjedni Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje te dodao da smo još “pod dojmom svih strahova koji su se dogodili za vrijeme velikosrpskog Miloševićeva režima, uz ključnu ulogu tadašnje JNA”.

– Slovenija se obranila ranije, obranila se brzo. I, kao što je Janez rekao, već u ovo doba prije 30 godina više nije bilo vojnika JNA na njezinu teritoriju. Hrvatska nažalost nije bila te sreće, imali smo okupiran teritorij do vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja i do mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja. Praktički su nam cijele devedesete godine prošle u posljedicama te agresije, a ožiljci i tragovi te bezumne politike Slobodana Miloševića osjećaju se, nažalost, i danas. U tom kontekstu treba posebno vrednovati zaista istinske, prijateljske i kvalitetne odnose Slovenije i Hrvatske. Slovenija i Hrvatska su ‘najboljši sosedi in prijatelji’ – rekao je premijer Plenković.

Premijer Janša u svom je govoru poručio da je u teškim situacijama važno imati dobrog susjeda, a Hrvatska i Slovenija to su bile i prije 30 godina. Ali i danas, kada, kako je naglasio Plenković, Slovenija podržava napore Hrvatske da dovrši europske integracije ulaskom u schengensku zonu i eurozonu.

– U Sloveniji imamo ne samo prijatelja i partnera koji nas podržava nego državu koja nam danas, za kormilom Vijeća Europske unije, aktivno pomaže da ostvarimo napredak u mjesecima koji su pred nama. To cijenimo i zahvalni smo na trudu cijele slovenske vlade, a osobito na naporima premijera osobno – rekao je Plenković.

Bivši hrvatski premijer Franjo Gregurić složio se s tvrdnjom da takvu suradnju, kakva je na djelu u mandatima Janše i Plenkovića, “nismo imali od vremena rata”.

