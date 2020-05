U srijedu u Zagrebu počinje najveća znanstvena konferencija u sklopu hrvatskog predsjedanja

U okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, od 3. do 5. lipnja 2020. održava se međunarodna znanstvena konferencija Better Future of Healthy Ageing 2020 (Bolja budućnost za zdravo starenje 2020). Radi se o najvećoj znanstvenoj konferenciji u sklopu hrvatskog predsjedanja EU. Konferencija će se održati on-line, na njoj sudjeluju vodeći znanstvenici iz Hrvatske i svijeta, a glavna tema je starenje i održivost zdravstvenog sustava.

Znanstvenici i stručnjaci će kroz tri dana konferencije u okviru tri glavne teme predstaviti nove znanstvene spoznaje vezane uz biologiju starenja, zatim pokazati utjecaj pametnih tehnologija na ekosustave prilagođene starijim osobama te analizirati pitanja starenja i održivosti zdravstvenog sustava na različitim razinama.

Konferenciju Better Future of Healthy Ageing 2020 organizira Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a održava se na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” odakle se koordinira on-line emitiranje same konferencije. On-line konferencija će umrežiti Zagreb i Hrvatsku s gotovo trideset zemalja svijeta te na taj način skrenuti globalnu pozornost na hrvatsku znanstvenu izvrsnost na području zdravstva, ali dati i hrvatski doprinos globalnom zdravstvu. Financirana je bespovratnim sredstvima iz programa EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020, a održava se i pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.

Cilj konferencije je potaknuti istraživanja, provedbu i povećati inovacije za upravljanje zdravljem i dobrobiti starenja stanovništva. Na BFHA2020 sudjeluju eminentni znanstvenici i stručnjaci iz različitih područja: prof. dr. sc. Josep Figueras (Europski opservatorij zdravstvenih sustava i politika Svjetske zdravstvene organizacije), prof. dr. sc. Ilaria Bellantuono (Akademska jedinica za biologiju kostiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Sheffieldu, Velika Britanija), prof. dr. sc. Zoran Đogaš (Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu), prof. dr. sc. John Middleton (Udruga škola javnog zdravlja u europskoj regiji), prof. dr. sc. João Breda (Europski ured Svjetske zdravstvene organizacije za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti), Manfred Huber (Europski regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije za zdravo starenje, invalidnost i dugoročnu njegu), prof. dr. sc. Leandro Pecchia (Sveučilište Warwick, Ujedinjeno Kraljevstvo) te George Vradenburg (udruga UsAgainstAlzheimer’s).

Cjeloviti program konferencije potražite na bfha2020.hr.