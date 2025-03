U srednjim školama veći odaziv na štrajk nego u osnovnim, Plenković spreman na dijalog

Učitelji i profesori osnovnih škola Hrvatske u većoj su mjeri danas radili i održavali i nastavu i nacionalni ispit za učenike osmih razreda iz prvog stranog jezika, dok je u srednjim školama Hrvatske slika obrnuta – u većini županija srednjoškolski profesori u većoj su mjeri štrajkali pružajući tako potporu zahtjevima triju obrazovnih sindikata – Školskom sindikatu Preporod, Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama i Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja – koji su i održali današnji jednodnevni štrajk.

Odazivom, unatoč “last minute zastrašivanju”, kako je odluku Vlade da ne plati sate u štrajku nazvao Željko Stipić, u tri obrazovna sindikata i više su nego zadovoljni u gotovo svim županijama i u svim ustanovama u kojima su prisutni članovi triju sindikata. Iako se tijekom dana mijenjala brojka onih koji su radili i onih koji su štrajkali, točna će se statistika broja odazvanih znati danas jer je obveza bila upisati u sustav sve one koji su se odlučili boriti za barem tri od pet zahtjeva sindikata.

– To je otprilike oko 10.000 naših kolegica i kolega i to je fantastično, a govorimo samo o jednom od ova tri sindikata – rekao je Stipić održavajući jučer konferenciju za medije u zagrebačkoj OŠ Kustošija, u kojoj su gotovo svi učitelji bili u štrajku. Nasuprot Zagrebu, u 53 osnovne škole kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, u 28 njih jučer nije bilo štrajka, u 13 ih je štrajkalo manje od 10 djelatnika, u pet škola štrajka više od 10 djelatnika, sedam je škola radilo djelomično ili je organiziran prihvat učenika zbog većeg broja zaposlenika u štrajku.

Štrajkom je istovremeno bilo obuhvaćeno svih 26 srednjih škola kojima je Osječko-baranjska županija osnivač, sa znatnim postotkom radnika u štrajku. U sedam srednjih škola tako nije bilo nastave, u devet se nastava provodila u prilagođenim uvjetima, u pet škola organiziran je prihvat učenika. – Nije mi ovo prvi štrajk, ali ono po čemu je ovaj štrajk specifičan jest to da je ovaj štrajk prvi po tome što se nikada dosad nije dogodilo da ga nezakonitim proglašava drugi sindikat, a Vlada šuti o zakonitosti. To se nikad dogodilo nije – kazao je predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić, osvrćući se tako na izjavu Sanje Šprem, predsjednice Sindikata hrvatskih učitelja, koji ne sudjeluju u štrajku, da je štrajk upitne zakonitosti i bez jasnih ciljeva. Kako su i ranije istaknuli, a danas su ponovili članovi triju sindikata koji su pokrenuli štrajk, ovo je bilo tek jednodnevno upozorenje, ne i posljednji korak koji će poduzeti u borbi za svoja prava.

– Spremni smo vršiti pritisak sve dok Vlada ne sjedne s nama – poručili su čelnici sindikata. Danas su iste poruke odaslali i brojni županijski povjerenici. – Ako naši zahtjevi ne budu barem djelomično ispunjeni, slijedi dvodnevni, zatim višednevni štrajk i štrajk do ispunjenja zahtjeva – kazao je za Hinu Darko Ciglenečki, županijski povjerenik Preporoda za Krapinsko-zagorsku županiju. U toj su županiji od ukupno 595 članova Sindikata Preporod u štrajku sudjelovala 322, dok je štrajkalo 428 zaposlenika od 1007 ukupno zaposlenih. Iz Ministarstva se tijekom današnjeg dana, barem do zaključenja ovog broja, nisu izjašnjavali, no već su ranije naglasili da Vlada neće platiti štrajk.

– Smatramo da štrajk zaista nije bio potreban, Vlada je spremna za dijalog, otklanjamo kritike koje su čelnici sindikata uputili, podsjećamo ih da je nama zaista najviše stalo i do djece i roditeljskog mira te da itekako poštujemo sve zaposlenike u obrazovnom sustavu – poručio je premijer Andrej Plenković naglasivši da je osnovica zaposlenima u obrazovnom sustavu od početka njegova mandata uvećana za 48 posto.

