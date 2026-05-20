OŠTRA PORUKA

Iran zaprijetio SAD-u i Izraelu: 'Rat ćemo proširiti izvan regije ako ponovno napadnete'

Lorena Posavec
20.05.2026.
u 13:59

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u Bijeloj kući rekao zakonodavcima da će Washington "vrlo brzo" završiti sukob s Teheranom, tvrdeći da je Iran spreman postići sporazum

Iranska Revolucionarna garda u srijedu je objavila oštro priopćenje u kojem prijeti proširenjem sukoba na Bliskom istoku "izvan regije" ako SAD i Izrael ponovno pokrenu napade na Teheran. U slučaju da se agresija protiv Irana ponovi, "regionalni rat koji je bio obećan ovoga će se puta proširiti izvan regije, a naši razorni udari dovest će vas do propasti na mjestima koja ne možete ni zamisliti", poručila je Iranska revolucionarna garda, prema priopćenju koje je prenijela poluslužbena iranska novinska agencija Mehr. Komentari dolaze nedugo nakon proturječnih poruka iz administracije Donalda Trumpa o mogućnosti dogovora kojim bi se okončao rat s Iranom, prenosi CNBC.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u Bijeloj kući rekao zakonodavcima da će Washington "vrlo brzo" završiti sukob s Teheranom, tvrdeći da je Iran spreman postići sporazum. Američki potpredsjednik JD Vance na zasebnoj konferenciji za novinare rekao je da ni Trump ni Teheran ne žele nastavak vojne kampanje te je pregovore između SAD-a i Irana opisao kao "prilično dobre". "Ovo nije beskonačan rat. Obavit ćemo posao i vratiti se kući", rekao je Vance u utorak odgovarajući na pitanje o trajanju sukoba. Trump je ranije zaprijetio novom vojnom akcijom protiv Irana, rekavši da ta zemlja ima dva ili tri dana, ili možda do nedjelje odnosno početka sljedećeg tjedna, da sjedne za pregovarački stol. Američki predsjednik također je rekao da je bio "sat vremena udaljen" od odluke o napadu na Iran u utorak, prije nego što je nagovoren da odgodi udar.

Rat s Iranom već je tjednima zaglavljen u napetom zastoju, dok je prekid vatre i dalje na snazi, ali obje strane nastavljaju borbu za kontrolu nad strateški važnim Hormuškim tjesnacem. Kroz Hormuški tjesnac inače prolazi oko 20 posto svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, no pomorski promet gotovo je potpuno zaustavljen otkako je rat počeo 28. veljače. Trump je više puta prijetio novim vojnim akcijama protiv Irana, no potom bi odgađao rokove koje je sam postavljao. Rat, koji traje znatno dulje od prvotne procjene Trumpove administracije da će trajati između četiri i šest tjedana, prema recentnim anketama sve negativnije doživljava rastući broj Amerikanaca.
SAD Izrael Iran rat na Bliskom istoku

