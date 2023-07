U šest godina sedmero sudaca ostalo bez imuniteta, suđenje čeka njih šestero

I suci su ljudi, zar ne? Pa u skladu s tim, poneki od njih, iako bi se po logici stvari i prirodi posla trebali brinuti za provođenje zakona, taj zakon prekrše. Zbog čega se nađu s druge strane sudnice, odnosno na optuženičkoj klupi. Takvih je sudaca i sutkinja, barem po dostupnim podacima o optužnicama – šestero.

No da bi se neki sudac ili sutkinja uopće našli na optuženičkoj klupi, tužiteljstvo prije toga mora tražiti da im se skine imunitet kako bi se pokrenuo kazneni progon. O skidanju imuniteta odlučuje Državno sudbeno vijeće (DSV), a zadnji su put imunitet nekom sucu skinuli prije nekoliko dana, nakon čega je Predrag Dragičević, sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu uhićen te pritvoren, s Darkom Puljašićem, dugogodišnjim HDZ-ovim gradonačelnikom Požege. Sumnjiči ih se za primanje i davanje mita, a Dragičević je drugi kojem je do kraja lipnja skinut imunitet zbog vođenja kaznenog postupka. Dok se on sumnjiči za mito, jednoj sutkinji skinut je imunitet zbog prijetnje i povrede djetetovih prava. U zadnjih šest godina DSV je, uključujući dva ovogodišnja, sedam puta udovoljio zahtjevu za skidanjem imuniteta radi vođenja kaznenog postupka. Djela zbog kojih je imunitet skidan su šarolika: kleveta, primanje mita, zloporaba položaja, prijetnja, povreda prava djeteta...

Prema podacima DSV-a, u brojkama to izgleda ovako: lani je zbog primanja mita imunitet skinut jednoj sutkinji, a 2021. DSV je imao pune ruke posla jer je bez imuniteta zbog zloporabe položaja, pranja novca, primanja mita, uvrede i klevete ostalo četvero sudaca. Što se tiče 2018., 2019. i 2020., u te tri godine nijednom sucu nije skinut imunitet.

Lani je bez imuniteta ostala sutkinja Maje Šupe koju USKOK tereti da je od poduzetnika Blaže Petrovića primila mito kako bi donijela presudu u njegovu korist. Ta optužnica još nije pravomoćna. Kao što nije pravomoćna ni optužnica protiv sudaca Županijskog suda u Osijeku Darka Krušlina, Zvonka Vekića i Ante Kvesića koje USKOK tereti za primanje mita od Zdravka Mamića. Osim za primanje 370.000 eura mita, terete se i za zloporabu položaja i pranje novaca radi pogodovanja Mamiću u predmetima koji su se protiv njega vodili na sudu u Osijeku. Nakon uhićenja i pritvaranja, suci Vekić i Krušlin, kao i sutkinja Šupe, razriješeni su sudačke dužnosti, s tim da su sutkinja Šupe i sudac Vekić to sami tražili. Kao što je to nekoliko dana prije uhićenja tražio i Mihael Kovačić, bivši sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, prije no što je u veljači 2021. uhićen zbog sumnji u razne zloporabe.

Prema tvrdnjama USKOK-a, izvlačenje novca iz stečajeva koje je vodio pretvorio je u pravi mali obiteljski obrt u koji je uključio i poveći broj članova svoje obitelji te obitelji svoje suradnice. Na kraju je s njim optuženo ukupno 13 osoba, neki su do sada priznali krivnju te su se nagodili s USKOK-om, no optužnica podignuta u veljači još nije pravomoćna. Kao što nije pravomoćna ni ona koja je zbog istih optužbi podignuta protiv njegove kolegice s istoga suda Vesne Malenice. Pod istragom je od 2017. kada je bila uhićena, no još nije razriješena jer joj se svaka tri mjeseca produljuje mjera privremenog udaljenja od obnašanja sudačke dužnosti.(!?), zadnji put prije nekoliko dana.

Lani su protiv sudaca i sutkinja pokrenuta i 22 stegovna postupka, a ove godine do kraja lipnja pokrenuto ih je pet. Djela zbog kojih se pokreću stegovni postupci uglavnom su se odnosila na neuredno obavljanje sudačke dužnosti, neispunjavanje imovinske kartice...

