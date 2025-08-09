U Selcima održana svehrvatska smotra 'ča-kaj-što': Ovogodišnji poeta je Tomislav Milohanić

U znak sjećanja na 81. godišnjicu paljenja Selca od strane talijanske okupacijske vojske, u Selcima je održana 35. svehrvatska jezično-pjesnička smotra Croatia rediviva ča-kaj-što. Manifestacija je započela u 21 sat pod kupolom Zlatne formule ča-kaj-što, simbola očuvanja trojednog hrvatskog jezika.

Uz domaćine i predstavnike općine Selca, na smotri su sudjelovali talijanski veleposlanik u Hrvatskoj, Paolo Trichilo sa suprugom, predsjednica Društva hrvatskih književnika Hrvojka Mihanović Salopek te brojni poznati hrvatski pjesnici.

Veleposlanik Trichilo izrazio je povijesno priznanje tragediji Selaca i naglasio važnost buduće hrvatsko-talijanske suradnje. Program je otvoren izvedbom pjesme Maslina Vladimira Nazora u interpretaciji Drage Štambuka, a posebna pažnja posvećena je prošlogodišnjoj oliveatkinji Sibili Petlevski, čiji su stihovi ostavili snažan dojam na publiku.

Nakon nastupa nekoliko istaknutih pjesnika iz različitih krajeva Hrvatske, ovogodišnji poeta oliveatus je istarski pjesnik Tomislav Milohanić, koji piše na čakavskom i štokavskom standardu. Smotra je završila nastupom prvaka HNK Domagoja Dorotića, koji je izveo dvije pjesme, čime je još jednom potvrđena važnost očuvanja i promicanja hrvatskog jezičnog i kulturnog bogatstva. Utemeljitelj smotre Drago Štambuk zahvalio je svima te izrazio nadu u ponovno druženje i pjesničko krasnoslovlje sljedeće godine.