Žestoki napad Rusa na Dnjipro: Projektilima i dronovima gađali ukrajinski grad, ubijene četiri osobe

U ruskom napadu projektilima i dronovima na ukrajinski grad Dnjipro u srijedu ubijeno je četvero civila i 27 je ranjeno, oštećeni su vrtići, škole i bolnice te su buknuli požari širom grada, rekli su regionalni dužnosnici. "Jutro nije bilo dobro za nas. Neprijatelj je izveo kombinirani napad na naš grad", rekao je Serhij Lisak, guverner okolne regije Dnjipropetrovsk, u videu objavljenom na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Od ozlijeđenih, 11 ih je prevezeno u bolnicu, a dvoje je u teškom stanju, rekao je. Lisak je objavio fotografije djelatnika hitnih službi kako uklanjaju razbijeno staklo i gase požar. Ukrajinske zračne snage priopćile su da su ruske snage gađale regiju Dnipropetrovsk sa sedam projektila i pet bespilotnih letjelica Šehid.

Protuzračna obrana uspjela je srušiti pet projektila i sve bespilotne letjelice, navodi se. Gradonačelnik Dnjipra Boris Filatov proglasio je dan žalosti za četvrtak. Kazao je da su oštećene dvije škole i tri dječja vrtića. Krhotine projektila pale su na dječju bolnicu, a druge dvije bolničke zgrade su oštećene. Oštećene su i poslovne zgrade, rekli su dužnosnici.

Dnipro. Russian terrorists have struck our city again. As of now, five people have been killed, and thirty-four injured, including a child. All necessary services are on site, and rescuers are helping all the victims.



