U pobuni u Južnoj Africi preminule 72 osobe, predsjednik: Ovo je najgore nasilje od apartheida

Broj poginulih u Južnoj Africi popeo se na 72, nakon što je nasilje zahvatilo dijelove zemlje zbog zatvaranja bivšeg predsjednika Jacoba Zume.

Broj poginulih uključuje 10 osoba ubijenih u stampedu tijekom pljačke trgovačkog centra u Sowetu u ponedjeljak navečer.

BBC je snimio bacanje bebe iz goruće zgrade u Durbanu koja je gorjela nakon pljačke trgovina u prizemlju.

Crowds clashed with police and ransacked or burned shopping malls in South Africa, with dozens reported killed as grievances unleashed by the jailing of former president Jacob Zuma boiled over into the worst violence in years https://t.co/W0Ujjyfuta 1/5 pic.twitter.com/xck7QLeBHp