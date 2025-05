'U Peruu se protivio uvođenju učenja o rodnoj ideologiji u škole, to nam može biti odrednica kakav će biti'

U emisiji Večernji TV-a gostovao je novinar Glasa koncila Ivan Tašev koji je komentirao novog papu Lava XIV. - Radujemo se što je u vjerojatno četvrtom krugu glasanja, to će se još potvrditi, američki kardinal Robert Francis Prevost postao papa Lav XIV. Opet se dogodilo sve ono što smo mi u ljudskim kalkulacijama planirali. Robert Francis je redovnik. To je jedna zanimljivost, neki su govorili hoće li biti franjevac nakon isusovaca. Ali dogodio nam se augustijanac koji je sin Svetog Augustina. On jest američki kardinal, ali većinu svoga djelovanja i života nije proveo u Americi i u crkvenim krugovima se isto tako govorilo da teško da Papa može doći iz najmoćnije zemlje na svijetu, da je to gotovo nemoguće, iz Sjeverne Amerike, ali ipak je došao. Iako je on došao iz Vatikana. On je njegova zadnja služba jest prefekta dikasterija za biskupe. Papa Franjo ga je imenovao na tu dužnost 2023. godine. Znači, posljednje dvije godine on je djelovao u Vatikanu, a došao je iz Perua gdje je prije toga bio biskup. Tako da on nije zapravo puno bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Prije toga je bio misionar, isto tako u Peruu. Bio je vođa svojeg reda augustijanaca u dva mandata, imao je misionarski snažno iskustvo i dokazao se kao dobar odgojitelj. Vjerujemo da će ga te vrline krasiti i kao Lava XIV - kazao je na početku razgovora s Petrom Balijom.

Ipak, spominje se kao prvi američki papa. Što nam to govori u odnosu na neke svjetske okolnosti?

- Vjerujem da ćemo komentirati njegov govor gdje je više puta spomenuo mir. Ja bih rekao da se on smatra diplomatskim pragmatičnim rješenjem u ovom trenutku. Iako je rođen u Chicagu, ima 69 godina, ne smatra ga se toliko američkim. Više nekako ima pogled univerzalne crkve s obzirom da je djelovao u Peruu. Rođen je u Americi i sad je u Vatikanu. Ta dužnost koju je obnašao ga je zapravo dobro upoznala sa sveopćom Crkvom jer zadaća njegovog dikasterija za biskupe jest da oni zapravo pripremaju imenovanja za biskupe koje, onda, čini sam papa Franjo. Važno je u ovom trenutku reći da je član tog dikasterija i naš zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i da je on svaka dva do tri tjedna odlazio u Vatikan na plenarne sjednice gdje je blisko surađivao i s kardinalom Prevostom u svim tim poslovima i dužnostima. Na tim plenarnim sjednicama obično se raspravlja o kandidatima mogućim za određenu biskupsku stolicu. Naravno, ne za sve jer bi to bilo nemoguće, s obzirom da je u svijetu oko 5500 biskupa trenutačno, ali oko nekakvih žarišna ključnih točaka se raspravlja tamo tako da vjerujemo da i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša poznaje novog papu Lava XIV. i da ćemo u sljedećim danima moći čuti i kakav je on osobno. Mnogo govori to da se on odlučio živjeti u generalnoj kući svoga reda u Vatikanu. Znači nije živio u rimskoj kuriji. Živio je i svaki dan pješačio i dolazio u Vatikan na svoj posao. Isto tako govore da je vrlo smiren, inteligentan, suosjećajan i zapravo da će biti jedan papa koji će mu, vjerujemo, ostaviti svoj trag za ovo 21. stoljeće.

Kako biste ocijenili govor pape?

- U prvih par minuta više puta je spomenuo mir. Sjećamo se da je papa Franjo u ožujku 2013. pozdravio s 'buona sera', što je bilo tada neuobičajeno, a prve riječi koje je uputio novi papa Lav XIV. je 'mir bio sa svima vama'. Vjerujem da upravo u ovom trenutku da je s razlogom on spomenuo mir. Pozvao je na razoružanje. Poslao je poruku i pozdrav mira svima koji su pratili kroz medije, svim obiteljima, svim narodima. To nije nekakav prozaičan mir. On je spomenuo da je to mir koji dolazi od uskrslog Krista, da je to mir koji dolazi od Boga. A znamo da Bog sve ljubi bez ikakvog interesa i bez ikakve računice. On je rekao da zapravo taj mir razoružava. Tako da vjerujemo da ta jedna poruka koja je poslana sa balkona bazilike sv. Petra. danas, 8. svibnja, zaista će odjeknuti. Ono što je još spomenuo u svom govoru jest papu Franju i u tom su ga nekako obuzele i emocije. Vidjela se i neka suza. Novi Papa je isto tako poručio da on želi dati svoj blagoslov cijelom svijetu, uz poruku da zlo nikada neće nadvladati jer smo svi u Božjim rukama.

- Još jedna poruka koja mi je odjeknula jest da je rekao 'bez straha', a to nas podsjeća na Ivana Pavla II. koji nas je pozvao isto u svom prvom govoru da se ne bojimo. Naravno, tada u drukčijim okolnostima. Novi papa Lav XIV. je rekao 'Bez straha, idemo zajedno naprijed s Kristom. Mi kao Kristovi učenici budimo njegovo svjetlo'. Ono što je još predstavio se zapravo, ukratko, rekao je da je on sin svetog Augustina. S obzirom da je papa izabran u marijanskom mjesecu svibnju, izmolio je 'Zdravo Marijo'.

S obzirom na ove prve poruke koje smo mogli čuti, hoće li on nastaviti stopama Franje ili će djelovati nekako drugačije. Znamo da se Franjo bio smatrao progresivnijim, liberalnijim papom, kako će ovaj papa djelovati?

- Vjerujem da će nastaviti njegove naglaske iz pontifikata. I mi vidimo da su svi pontifikat imali nekakav kontinuitet. Nije tu bilo nekih velikih odmaka. Često se u medijima govori da je netko progresivan papa, da je konzervativan papa. Ali ono što sam našao da se kao biskup na sjeverozapadu, Perua protivio Vladinu planu da se u škole uvedu učenja o rodu, o rodnoj ideologiji. To nam može biti jedna odrednica, da li je konzervativan, liberalan, centrist. On je rekao da je promicanje rodne ideologije zbunjujuće jer nastoji stvoriti i postaviti rodove koji zapravo ne postoje. Pokušao sam naći neke njegove istupe i izjave u zadnje vrijeme. Koliko sam vidio, nije davao često izjave niti intervjue. Više je djelovao skromno, samozatajno.

Novi papa je izabran na rođendan Alojzija Stepinca, ima li tu kakve simbolike?

- Rekli smo da ga sigurno već možemo prozvati Marijanskim papom jer je zazvao Gospu Pompejsku i molio Zdravo Mariju. Konklave su završile na rođendan blaženog Alojzija Stepinca, 127. ako se ne varam. Vjerujem da ima tu neke simbolike. Znamo u kojem je djelu sam proces kanonizacije, da je on završio, da je čudo potvrđeno, da je zapravo bilo samo u papinim rukama da imenuje kardinala Blaženoga Alojzija Stepinca svetim. Vjerujem da će kod Lava XIV. biti puno i drugih i trećih pitanja. Koliko je on upoznat sa samim blaženim Alojzijem Stepincem i tim slučajem, sumnjam jer ga je u Vatikan ipak dovela jedna druga služba. Vjerujem da se svi molimo i da će papa Lav XIV. biti upoznat sa crkvom u Hrvata koja je uvijek bila vjerna papama.

