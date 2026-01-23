U Njemačkoj ledeni uvjeti uzrokuju katastrofu: Nekoliko stotina prometnih nesreća, zatvorene su škole...

Ukupno su tri osobe poginule u dvije prometne nesreće koje su se dogodile zbog ledenih uvjeta na autocesti na zapadu Njemačke rano u petak, priopćila je policija, a u dijelovima zemlje zimski uvjeti i dalje ometaju promet i rad škola. Nesreće su se dogodile na autocesti A44 u blizini grada Paderborna, između čvorišta Marsberg i Lichtenau, prema policiji obližnjeg grada Bielefelda.

Hitne službe pozvane su malo nakon 1:30 ujutro kada je više vozača prijavilo nesreće uzrokovane skliskim uvjetima na cesti. U jednoj od nesreća sudarila su se dva kamiona, od čega je jedan imao prikolicu s papirom koja se zapalila. Vozač prvog kamiona ostao je u kabini i umro na mjestu događaja, priopćila je policija. Vozač kamiona s prikolicom prevezen je u bolnicu.

Policija je priopćila da se zbog ledenih uvjeta dogodilo još 17 nesreća u oba smjera autoceste, a na traci u smjeru Kassela dvije su osobe poginule. U sjeveroistočnoj saveznoj državi Donja Saska, mnoge su škole u petak zatvorene zbog ledene kiše i ekstremno skliskih uvjeta. Glasnogovornik policije te savezne države opisao je situaciju na cestama kao "katastrofalnu", a u policija u Osnabrücku kaže da je zbog skliskih uvjeta bilo nekoliko stotina nesreća.