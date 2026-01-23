VIDEO Mladi s Grenlanda masovno snimaju ove videe: Pogledajte kako imitiraju Amerikance

Na društvenim mrežama posljednjih dana kruži neobična snimka s Grenlanda, popraćena opisom „donošenja američke kulture na Grenland“. Na videu se vidi nekoliko osoba u položaju koji se u SAD-u povezuje s uporabom fentanila, snažnog sintetskog opioida koji stoji iza teške krize predoziranja u Americi. Taj položaj, poznat i kao „zombie“, često se viđa na snimkama američkih gradova gdje ovisnici nepomično stoje pognutih glava, polusvjesni i dezorijentirani.

Video se pojavio u osjetljivom političkom trenutku, dok američki predsjednik Donald Trump ponovno pojačava retoriku o preuzimanju Grenlanda. Tijekom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu Trump je otvoreno govorio o važnosti Grenlanda za američku sigurnost, istaknuvši kako su Sjedinjene Američke Države nakon Drugog svjetskog rata „vratile Grenland“, što je nazvao velikom pogreškom.

„Nakon rata dali smo Grenland natrag. Koliko smo bili glupi? A sada su nezahvalni“, rekao je Trump, dodavši da se svijet danas suočava s većim sigurnosnim prijetnjama nego ikad prije, aludirajući na suvremeno oružje o kojem, kako tvrdi, ne može javno govoriti. Iako je ponovio da želi „puno vlasništvo“ nad Grenlandom, a ne tek prošireni sporazum, Trump je europske saveznike pokušao umiriti tvrdnjom da SAD neće koristiti vojnu silu za preuzimanje otoka. „Bez upotrebe sile vjerojatno nećemo ništa dobiti, ali to neću učiniti“, izjavio je.

Uoči puta u Švicarsku Trump je poručio da „nema povratka“ kada je riječ o njegovim planovima za Grenland, najavljujući „zanimljivo“ i, po njemu, vrlo uspješno putovanje, unatoč sve većim napetostima s NATO saveznicima i Europskom unijom. Njegovi potezi izazvali su oštre reakcije u Europi, a neki su ga već nazvali nasilnikom, upozoravajući da bi inzistiranje na Grenlandu moglo dodatno pogoršati odnose između SAD-a i EU-a.