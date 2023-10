Izraelci objavili video: Pogledajte što se nalazi ispod najveće bolnice u Gazi

Benjamin Netanyahu objavio je kako Izrael ulazi u drugu fazu rata protiv Hamasa. Izraelska vojska u nedjelju je pozvala civile koji se nalaze u Gazi da krenu prema jugu, upozoravajući na pojačavanje operacija. Južno od Gaze civilima bi trebali biti dostupni voda, hrana i lijekovi, obećala je izraelska vojska.

"Druga faza rata je kopnena invazija. U prvim tjednima rata pokrenuli smo opsežne zračne udare, koji su zadali ozbiljan udarac neprijatelju", rekao je Netanyahu u subotu navečer. "Uklonili smo mnoge teroriste. Međutim, tek smo na početku. Bitka unutar pojasa Gaze bit će teška i duga; ovo je naš drugi rat za neovisnost", nadodao je.

Tijekom noći na subotu došlo je do najjačeg zračnog napada od 7. listopada kada je izraelska vojska započela kopnenu invaziju na Gazu, koja je ostala bez struje i telekomunikacija. Potpuni prekid interneta i mobilnog signala u Gazi jako je otežao situaciju spasilačkim ekipama jer žrtve nisu mogle pozvati pomoć. Danas ujutro komunikacije su obnovljene. Ministarstvo zdravstva u Gazi koje vodi Hamas kaže da je ukupan broj poginulih u Gazi u nedjelju porastao na 8005 ljudi, prenosi Reuters.

Izraelska vojska je tijekom vikenda u seriji objava na X-u (bivšem Twitteru) napisala kako se ispod najveće bolnice u Gazi, Shife, nalazi glavni stožer Hamasa. IDF je objavio animirani prikaz bolnice i prostora koji se ispod nje nalazi, a u kojem su se, navodno, smjestili pripadnici Hamasa. Izraelske snage kao dokaz svojih tvrdnji navode presretnute audio i video snimke pripadnika Hamasa.

