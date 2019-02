'U logoru sam izgubio 48 kilograma, a zbog manjka hrane jeli smo travu'

Kao zarobljeni pripadnik HVO-a u logoru Manjača proveo sam šest mjeseci i tamo sam bio do zatvaranja tog logora. Prije i poslije Manjače bio sam zatočenik još šest srpskih logora. Danu Lukajića sam prvi put vidio u prostoriji za ispitivanje u Manjači. Kod njega sam bio na ispitivanje četiri puta te me za razliku od svojih podređenih nije tukao niti maltretirao. Dok sam bio na ispitivanju kod Lukajića, njegovi zaštitari su me dvaput udarili pendrekom, a za vrijeme ispitivanja cijelo sam vrijeme morao držati glavu uperenu u pod - kazao je F.M. svjedok na suđenju Dani Lukajiću.

Lukajiću se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi zbog optužbi za ratni zločin, jer kao zapovjednik logora Manjača nije spriječio zlostavljanje zarobljenika

F.M je u svom iskazu kazao i da je za Lukajićevo ime čuo po izlasku iz Manjače, a nije se mogao sjetiti je li mu se Lukajić predstavio prije ispitivanja. Iskazivao je i o premlaćivanja u Manjači te je kazao:

- Jednom prilikom su me kabelom premlatili čuvari koje sam znao po nadimcima Špaga i Zoka. To su maltretiranje s udaljenosti od desetak metara promatrali i ispitivači. Dok sam boravio u tom logoru izgubio sam 48 kilograma, a zbog manjka hrane bili smo primorani jesti travu pored zahoda - kazao je svjedok.

Osim njega, svjedočio je i Božidar Knežević iz sarajevskog Instituta za nestale osobe. On je iskazivao oko svog susreta s D.V., nekadašnjim zatočenikom Manjače. D.V. je tijekom postupka iskazivao o torturi koju je prošao na Manjači.

- S njim sam stupio u kontakt preko jedne svoje poznanice iz Bosanskog Broda. Kada sam ga nazvao, rekao mi je da traži lokalitete pogibije četvorice svojih suboraca iz HOS-a. Kazao je i da je zaštićeni svjedok te da ga je njemačko veleposlanstvo pozvalo na razgovor radi informacija o njemačkim državljanima koji su ratovali u BiH. Rekao mi je kako traga za zajedničkom grobnicom u koju su navodno zakopana 32 pripadnika HVO-a, što mi je bilo sumnjivo jer prema dokumentaciji takav lokalitet ne postoji. Kada samu mu rekao da taj lokalitet nije zaveden u dokumentaciji, kazao mi je da se radilo o vikend ratnicima koji su dolazili iz Hrvatske i Mađarske - kazao je Knežević.

Dodao je i da mu je D.V. tijekom jednog od susreta kazao da poznaje Azru Bašić, pripadnicu HVO-a osuđenu za ratne zločine te da je ona odgovorna za ubojstva viđenijih Srba iz Dervente, ali i da su s njom i njenom postrojbom “imali puno problema”.

