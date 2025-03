Po Americi gore Tesle, Musk poludio: 'Nismo zaslužili takvo zlo', oglasio se i FBI: To je terorizam!

Nepoznati počinitelj sinoć je u Las Vegasu pucao i bacio dva molotovljeva koktela na Tesline automobile parkirane u servisu, piše CNN. Policija je pronašla i jedan neeksplodirani molotovljev koktel u trećem automobilu. - Ovo je bio ciljani napad na Teslino postrojenje - rekao je pomoćnik šerifa Dori Koren iz gradske policije Las Vegasa.

Policajci su otkrili nekoliko vozila u plamenu i riječ 'Otpor' ispisanu sprejom na ulaznim vratima servisa. Napadi su postali sve češći nakon što je izvršni direktor Tesle Elon Musk ušao u Trumpovu administraciju i došao na čelo Odjela za vladinu učinkovitost (DOGE). Policija diljem SAD-a istražuje sve češće napade na prodajne salone i Tesline stanice za punjenje. Prema posljednjim informacijama, nema ozlijeđenih i vatrogasci su uspjeli ugasiti požar prije nego je zahvatio baterije i akumulator.

- Val nasilnih napada na Teslinu imovinu nije ništa drugo nego domaći terorizam - rekla je državna tužiteljica SAD-a Pamela Bondi. U istragu piromanije uključena je i FBI-jeva združena radna grupa za terorizam kako bi zaustavili napade na Muskove aute. - Ovi napadi sigurno imaju neka obilježja terorističkog napada, ali je još prerano govoriti o tome - rekao je glavni specijalni agent FBI-a u Las Vegasu Spencer Evans.

O napadima se na X-u oglasio i Musk. - Ova razina nasilja nije u redu. Tesla samo proizvodi električne automobile i nije učinila ništa čime bi zaslužila ove zle napade - napisao je.

This level of violence is insane and deeply wrong.



Tesla just makes electric cars and has done nothing to deserve these evil attacks. https://t.co/Fh1rcfsJPh