U KBC-u Zagreb prvi put revolucionarno liječenje aritmije srca s pomoću radioablacije

Samo sedamdesetak puta u svijetu je provedena radioablacija srčanih aritmija, od čega više od trećine u čuvenoj Klinici Sveučilišta u Harvardu, a prije pet dana tu su inovativnu metodu prvi put proveli i liječnici s Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb u suradnji sa Specijalnom bolnicom Radiochirurgia.

Jednosatni neinvazivni zahvat proveli su na 67-godišnjem srčanom bolesniku koji je već u 33. godini života prebolio prvi od četiri infarkta. Trenutno je na listi za transplantaciju srca jer je tijekom godina došlo do ožiljaka na miokardu, a sva takva ožiljna tkiva u srcu potencijalno mogu biti izvor aritmija. Konvencionalno liječenje nije dalo rezultata pa su se liječnici dviju ustanova dogovorno odlučili na novu metodu.

Pomoću inovativnog sustava In-Heart, koji je Klinika za bolesti srca i krvnih žila odnedavno uvela u kliničku praksu, omogućeno je tzv. strukturno mapiranje aritmija srca, temeljem oslikavanja CT-om ili magnetskom rezonancijom. Takav sotware omogućuje kardiolozima precizno određivanje izvorišta aritmije tj. definiranje dijela miokarda za postupak ablacije.

Zapisi dobiveni s pomoću sustava In-Heart potom su bili obrađeni s pomoću najnovijeg 4-D uređaja za CT-oslikavanje u SB Radiochirurgia. Uslijedila je simulacija ablacijskoga zahvata, a potom i sama radioablacija.

- Neophodna je suradnja tima, centara izvrsnosti jer nemoguće je toliku količinu znanja, vještine i iskustva okupiti na jednom mjestu. Srce nije mirna meta koju treba ozračiti nego se miče dok radi, još više disanjem pacijenta. Imamo više tehnika kompenziranja tog disanja, u nastojanju da što manje zdravog tkiva ozračimo, a u ciljnu zonu moramo deponiranu dozu koja je točno utvrđena. Zahvat traje između 10 do 15 pa do 50 do 60 minuta, pacijent mora biti miran jer radiokirurgija je precizna do manje od milimetra - opisao je prof. Hrvoje Šobat, specijalist onkologije i radioterapije, čiji je tim bio odgovoran za primjenu zahtjeva kardiologa na zračenje srca.

Akademik Davor Miličić, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila, kazao je da je desetak pacijenata na godinu kandidat za ovaj zahvat. Pacijent je danas, četvrtog dana od zahvata, otpušten kući.