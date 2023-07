Mlada majka iz Pule ide na obradu u KBC Rebro: 'Ovo nisam mogla ni sanjati'

Mlada majka iz Pule, Mileva Simetić Salija (26), u ponedjeljak odlazi u KBC Rebro zbog obrade i stavljanja na listu za transplantaciju jetre. Naime, građani su se ujedinili i uplatili donacije kako bi mogla platiti injekcije Oxlumo koje su joj potrebne, a prije nekoliko dana odobreno joj je državljanstvo. Mileva, rodom iz BiH koja već pet godina živi u Hrvatskoj, ima dijagnozu zbog koje su joj zatajili bubrezi. Oštećena joj je i jetra pa treba transplantaciju.

"Ovo sve kao da se događa nekom drugom, a ne meni. Ja sam do 'jučer' bila samo jedna smrtno bolesna žena kojoj je preostalo tek par mjeseci života, i koja je sanjala da vidi svog sinčića kako raste", kazala je za 24sata te zahvalila svima koji su joj pomogli: "Hvala cijeloj Hrvatskoj koja se ujedinila i uplatila dobrovoljni prilog za skupe injekcije Oxlumo koje bi me održale na životu dok ne dobijem jednog dana najprije jetru, a kroz dvije godine i bubreg". Do sada joj je uplaćeno 350.000 eura.

“Borit ću se. Zbog sina, muža i svih ljudi koji vjeruju u mene i moj oporavak. Zbog svih koji su mi pomogli na bilo koji način. Moram. Moja liječnica s dijalize dr. Zuban mi je rekla da idem u Zagreb u ponedjeljak kod liječnice koja vodi tim za transplantacije. U ponedjeljak me očekuju u bolnici gdje ću ostati desetak dana. Nakon potrebnih obrada, ako sve bude u redu stavit će me na listu za transplantaciju jetre. Ovo nisam mogla ni sanjati. Nakon obrade vidjet će se jesam li spremna za operaciju i tamo ću vidjeti što je sve potrebno da primim prvu dozu skupog lijeka”, rekla je Mileva.

