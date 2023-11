Izraelci preklinju Hamas: Vratite našu djecu kući! U kandžama terorista 32 djevojčice i dječaka

Kfir Bibas, tada devetomjesečna beba, baš je oko 7. listopada počeo puzati, istraživati svijet oko sebe. Njegovo ime na hebrejskom znači "mladunče lava" i najmlađa je žrtva Hamasove otmice trideset i dvoje izraelske djece u krvoločnom napadu na kibuce prije gotovo mjesec dana. Najstarijima otetima je 17 godina, petero ih je u toj dobi. Na pragu su punoljetnosti. Ta 32 nevina lica, koja je prvi objavio engleski The Sun, nisu ni vojnici ni političari, najnevinija su bića na svijetu, mnogi od njih još ne mogu ni znati što im se dogodilo, a pogotovo zašto. Njihovi se roditelji pitaju isto – zašto?

Ne znaju jesu li im djeca živa, iz svojih su domova odvedena 7. listopada u tunele ispod Gaze, takozvani Gaza metro. Poslije su na društvenim mrežama osvanule nove fotografije neke od djece iz tih tunela, koje dodatno slamaju srca roditelja. O dječici u pidžamama Hamas na društvenim mrežama poručuje roditeljima: "Obucite ih u molitvenu odjeću..." dodatno produbljujući njihovu agoniju.

"Vratite našu djecu kući!"

To su Emilia Aloni (5), Raz Katz Asher (4), Aviv Katz Asher (2), Ofir Engel (17), Erez Kalderon (12), Avigail Idan (3), Yuval Engel (11), Eitan Yahalomi (12), Noam Avigdori (12), Amit Shani (16), Yuly Konio (3), Sahar Kalderon (16), Hila Rotem-Shoshani (13), Ema Konio (3), Tal Goldstein-Almog (9), Agam Goldstein-Almog (17), Gal Goldstein-Almog (11), Ofri Brodutch (10), Gani Yahel Shohami (3), Noam Or (17), Or Yaakov (17), Yuval Brodutch (8), Ariel Bibas (4), Kfir Bibas (9 mjeseci), Mia Leimberg (17), Dafna Eyakim (15), Yagil Yaakov (13), Uriah Brodutch (4), Nave Shoham (8), Alma Or (13), Zachri Ohad Munder (9) i Ella Eyakim (8). Ne zna se gdje su točno, kako su i jesu li živi.

Snimka koju je objavio The Sun počinje prizorom dječaka, može mu biti između deset i dvanaest godina, lice mu je zamagljeno. Opire se hamasovcima koji ga odvlače, grubo ga držeći ispod pazuha, sami su to snimili. Sljedeća scena prikazuje majku otete bebe, Shiri (32), koja grčevito drži svoga Kfira i starijeg sina Ariela, četverogodišnjaka. Okruženi su naoružanim hamasovcima. Sve troje je Hamas odveo u nepoznato, ne zna se ni što je bilo s ocem djece, Yardenom, koji je tijekom napada na njihov kibuc Nir Oz čekićem udaren u glavu te je krvario. Je li sa svojom obitelji ili negdje daleko od njih, ostatak obitelji ne zna. Na snimci Shiri, ogrnuta prekrivačem, u grču i suzama, drži svoju djecu, dva dječaka čije glavice vire iz njezina naručja. Majka je izbezumljena, u šoku, okružena je hamasovcima naoružanima do zuba.

– Objavite, nek' cijeli svijet vidi! – poručila je za The Sun Shirina obitelj.

– Ariel voli traktore i motocikle, dijete je koje vječno trči i juri, i stalno se želi penjati nekamo. Kfir se pak uvijek smije i želi se grliti cijelo vrijeme. Taman je počeo puzati. Nepojmljivo je da itko može i želi uzeti bebu kao taoca – poručila je za medije teta to dvoje otetih mališana, Yardenova sestra Ofri Bibas Levy (37).

"Vratite našu djecu kući!" najvidljiviji je slogan na izraelskim društvenim mrežama ovih dana. U smrtonosnom terorističkom napadu Hamasa na Izrael 7. listopada najmanje su 242 osobe brutalno otete iz svojih domova, među njima bolesni, starije osobe i djeca.

– Od 242 taoca, najmanje 33 je djece, od kojih najmlađe ima deset mjeseci. Desetero otete djece mlađe je od pet godina. Neki od njih oteti su sa svojim obiteljima i preostaje samo nada da su u zatočeništvu zajedno. Nekima od njih roditelji su ubijeni pred očima, a oni su brutalno odvedeni u zatočeništvo te ne postoje informacije o njihovu zdravstvenom stanju i jesu li uopće više živi – poručuju iz ministarstva vanjskih poslova Države Izrael za 24sata.

– Kreveti zjape prazni, roditelji, braća, sestre i rodbina čekaju vijesti o najmilijima. One ne dolaze. Hamas dosad još nije dopustio predstavnicima Crvenog križa da kontaktiraju otete. Među taocima su i starije osobe, od kojih 18 ima više od 75 godina, sa zdravstvenim problemima. Oteto je i 26 stranih državljana. Hamas je zasad oslobodio četiri taokinje, punoljetne žene, a tijekom akcije IDF je spasio i petu – zaključuju.

Na trgu u Jeruzalemu postavljeno je više od dvjesto praznih drvenih kreveta, simboliziraju prazne krevete otetih. Među krevetima stoje i krevetići za djecu koja već gotovo mjesec dana nisu u svojim domovima, sa svojim roditeljima. Nisu i ne mogu biti zaboravljeni, poručuje izraelska javnost, koja traži da se djecu što prije vrati kućama.

– Što god da Hamas otmicom djece želi postići, djeca su bila i ostat će nevina i nedužna, nikako upletena u ovaj rat – poručuju očajni roditelji. Djeca, nastavljaju, nisu ni po čemu kriva niti povezana s konfliktom, nisu vojnici, zato apeliramo na Hamas da ih odmah oslobodi, poručili su roditelji još jednom u srijedu navečer.

Hamas djecu drži negdje u 500 kilometara tunela ispod Gaze. Istodobno, gore na površini, Izrael je u pješačkoj ofenzivi na Gazu. Neke od slika pokazuju život djece prije užasa koji im se dogodio. Ozarena mama Shiri drži svoga Kfira, bebu od nekoliko mjeseci, neka je zabava u tijeku. Na drugoj je fotografiji Mayaan (50) sa svojim djevojčicama Dafnom i Ellom, prvoj je 15, drugoj osam godina, i one su među otetom djecom čija je sudbina nepoznata.

– Tko otima djecu, gdje u svijetu itko ima pravo na to? – pita se majka Mayaan u golemoj tjeskobi.

– Tko otima djecu? – ponavlja svoje pitanje u kameru svjetskih medija. Vidjela je, naime, fotografiju svojih djevojčica na madracima u tunelu ispod Gaze, Hamas ih je objavio na društvenim mrežama. Uz fotografiju grozomorna poruka na arapskom: "Obucite ih u molitvenu odjeću", ruganje jer su djevojčice u svojim pidžamama. Teško je zamisliti osjećaje ove majke dok gleda tu fotografiju. Željela je da je The Sun ipak objavi kako bi došla do cijeloga svijeta. Ispričala je kako su djevojčice u vrijeme napada bile kod oca, par je razveden. On je živio blizu granice s Gazom, slavio se 72. rođendan toga kibuca, Nahal Oza. Otac djevojčica, njegova nova partnerica i njezin sin tinejdžerske dobi su ubijeni. Djevojčice su odvedene u Gazu.

– Hamas ih je sve trebao osloboditi istoga dana. Zaboga, djeca nikome nisu ništa učinila – zavapila je majka Mayaan, službenica na aerodromu.

Nemaju veze s ratom

Ponavlja ono što i drugi roditelji svakoga dana poručuju u eter: "Naša djeca nisu vojnici, nemaju veze s konfliktom, oslobodite ih!"

– Ne otima se bebe i malu djecu. Moja su djeca dvije preslatke, dobre djevojčice koje vole TikTok i Snapchat, i koje želim imati kod kuće – zavapila je očajna majka Mayaan.

Sva su ta djeca prije 7. listopada samo željela igru i igračke, sportove kojima su se bavila, prijatelje s kojima su se družila, prve ljubavi o kojima su maštala. Nitko od te djece nije želio rat i užasne događaje na njegove obje strane. Međunarodni odbor Crvenog križa, uz brojne druge organizacije, zahtijeva da se djecu oslobodi. Od Hamasa traže da njihovi predstavnici u tunelima posjete otetu djecu i ostale zatočenike kako bi provjerili u kakvom su zdravstvenom stanju i jesu li uopće živi.

