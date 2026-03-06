Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
78. RUKA U SABORU

Zurovec o prelasku u vladajuću većinu: 'Kako ćete inače nešto napraviti? Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir'

Zagreb: Dario Zurovec o temi “Tko smije negirati državu, tko ne smije pjevati, a tko na sve to šuti?”
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 13:55

Zanimaju me projekti i kako će izgledati Hrvatska 2045. - poručio je to Dario Zurovec

- Da, sastao sam se s premijerom, razgovor je bio vrlo konstruktivan i ugodan. Vrlo sam konkretna osoba i ne zanimaju me nekakve stvari iz daleke prošlosti. Zanimaju me projekti i kako će izgledati Hrvatska 2045. - poručio je to Dario Zurovec, nezavisni zastupnik koji je postao 78. ruka vladajuće većine u Saboru.

Nastavio je o benefitima koje će imati građani zbog projekata koje on osobno planira, piše N1.

- Govorimo o revitalizaciji pruge, a sad je pogodno doba. Sredstva će se sigurno naći kako bi se željeznica mogla napraviti. Zezaju me i govore da je to "zurovček". Nemam problema s tim, samo mi je bitno da se to izgradi. Kraj u kojem živim, rapidno se razvija i to treba pratiti. Dolazim iz političkog centra pa mi nije problem popiti kavu s bilo kime. Nažalost, tu na jednoj lokalno-regionalnoj razini su stali razgovori. Konkretno, pričam o Zagrebu, gdje su na vlasti Možemo i SDP. Jasno da će tu neki ljudi osuditi moj potez, neki će ga pohvaliti, ali bitno mi je što će ostati nakon mog mandata - rekao je.

Otkrio je nakon novinarskog pitanja kako bi nazvao svoje "pretrčavanje".

- Iz političkog sam centra, nije mi problem pričati ni s kim. Ali, s obzirom da je SDP odlučio maksimalno koalirati s Možemo i spominje teme iz Drugog svjetskog rata, kao i pitanje poreza, nemamo zajedničkih točaka. Kada bi ih bilo, naravno da bismo popričali - dodao je Zurovec.

Na pitanje jesu li mu zamjerili kolege iz Kluba neovisnih zastupnika rekao je kako su oni 'neovisni' te da različito glasuju. - Nema neke zamjerke. I dalje sam u Klubu'. Objasnio je i zašto mora biti dio većine da bi dobio prugu. - Kako ćete inače nešto napraviti? Tako su postavljene stvari u Hrvatskoj, nisam ih ja takvima postavio. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir. To nije normalno, ali kako ćete to promijeniti ako niste u vlasti. U Sv. Nedelji sam kao vlast uspio promijeniti određene stvari - rekao je Zurovec.

Ključne riječi
Dario Zurovec

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
Kapitol
14:07 06.03.2026.

Jos jedan koji se prodao jer misli da bude nesto vazno dobio u kradezeu.Za takve koji mjenjaju stranke nakon izbora ima jedna rijec svima poznata.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!