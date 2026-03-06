Zurovec o prelasku u vladajuću većinu: 'Kako ćete inače nešto napraviti? Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir'

- Da, sastao sam se s premijerom, razgovor je bio vrlo konstruktivan i ugodan. Vrlo sam konkretna osoba i ne zanimaju me nekakve stvari iz daleke prošlosti. Zanimaju me projekti i kako će izgledati Hrvatska 2045. - poručio je to Dario Zurovec, nezavisni zastupnik koji je postao 78. ruka vladajuće većine u Saboru.

Nastavio je o benefitima koje će imati građani zbog projekata koje on osobno planira, piše N1.

- Govorimo o revitalizaciji pruge, a sad je pogodno doba. Sredstva će se sigurno naći kako bi se željeznica mogla napraviti. Zezaju me i govore da je to "zurovček". Nemam problema s tim, samo mi je bitno da se to izgradi. Kraj u kojem živim, rapidno se razvija i to treba pratiti. Dolazim iz političkog centra pa mi nije problem popiti kavu s bilo kime. Nažalost, tu na jednoj lokalno-regionalnoj razini su stali razgovori. Konkretno, pričam o Zagrebu, gdje su na vlasti Možemo i SDP. Jasno da će tu neki ljudi osuditi moj potez, neki će ga pohvaliti, ali bitno mi je što će ostati nakon mog mandata - rekao je.

Otkrio je nakon novinarskog pitanja kako bi nazvao svoje "pretrčavanje".

- Iz političkog sam centra, nije mi problem pričati ni s kim. Ali, s obzirom da je SDP odlučio maksimalno koalirati s Možemo i spominje teme iz Drugog svjetskog rata, kao i pitanje poreza, nemamo zajedničkih točaka. Kada bi ih bilo, naravno da bismo popričali - dodao je Zurovec.

Na pitanje jesu li mu zamjerili kolege iz Kluba neovisnih zastupnika rekao je kako su oni 'neovisni' te da različito glasuju. - Nema neke zamjerke. I dalje sam u Klubu'. Objasnio je i zašto mora biti dio većine da bi dobio prugu. - Kako ćete inače nešto napraviti? Tako su postavljene stvari u Hrvatskoj, nisam ih ja takvima postavio. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir. To nije normalno, ali kako ćete to promijeniti ako niste u vlasti. U Sv. Nedelji sam kao vlast uspio promijeniti određene stvari - rekao je Zurovec.