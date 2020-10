U godinu dana 11 puta smrću prijetio djevojci, svojim roditeljima, policajcima...

Čak 11 prijetnji počinio je, kako ga se tereti 24-godišnjak koji je zbog toga sada optužen, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. Osim zbog prijetnji optužen je i zbog nasilja u obitelji te oštećenja tuđe stvari.

Tužiteljstvo ga tereti da je od 5. ožujka 2019. do 28. srpnja 2020. na području Županije splitsko-dalmatinske preko aplikacije na mobitelu u čak 11 navrata smrću prijetio redom: maloljetnoj djevojci koja mu je inače izvanbračna supruga s kojom ima dijete, njezinoj sestri, tetki i tetku, svojim roditeljima te dvojici policajca.

Optužen je i da je 17. travnja 2020. od bivše izvanbračne supruge tražio novac za popravak motocikla. Ona mu je odbila dati novac pa joj je uzeo novčani i iz njega 150 kuna i kreditne kartice. Potom joj pokidao osobnu i zdravstvenu iskaznicu. Tereti ga se da ju je tražio PIN broj od kartice, no kad je došao do bankomata nije uspio podići novac jer je shvatio da mu je ona dala pogrešan broj. To ga je razbjesnilo pa se vratio do nje te ju je više puta udario u glavu, a kada je pala na tlo, udario ju je i nogom.

Nadalje, 19. svibnja 2020. je na vozilu koje koristi teta njegove izvanbračne supruge razbio stražnje vjetrobransko staklo na vozilu, čime je pričinio štetu od 2900 kuna. Tužiteljstvo u optužnici traži da mu se produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.