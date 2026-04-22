Poznati detalji nesreće u kojoj je poginuo 46-godišnji motociklist

Poznati su novi detalje prometne nesreće u Dravskoj ulici u Međimurskoj županiji, u kojoj je jučer u 20.40 sati poginuo 46-godišnji vozač motocikla (skutera) čakovečkih registarskih oznaka. Kako je utvrđeno, nije kretao sredinom obilježene prometne trake i u zavoju je udario u rubni kamen, nakon čega se je motocikl prevrnuo, a vozač pao na travnatu površinu i udario u metalni stup prometnog znaka.

Na mjesto događaja prometne nesreće izašla je ekipa hitne pomoći koja je, nažalost, potvrdila smrt vozača. Vozač je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu koja nije homologirana, izvijestila je danas Policijska uprava međimurska.