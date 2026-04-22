Suđenje bivšem policajcu za ubojstvo studentice: 'Vidio sam na podu čahuru, a na stoliću pištolj'

Čitanjem iskaza policajaca na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu kojeg se tereti da je u rujnu 2023. godine službenim pištoljem ubio studenticu Mihaelu Berak. Podsjetimo, Smažilu se stavlja na teret da je 20. rujna 2023. godine oko 22 sata u stanu iz službenog pištolja kojeg je zadužio kao policajac, ispalio hitac u glavu djevojke nakon čega je ona odmah preminula. On pak tvrdi kako je riječ o nesretnom slučaju, a ovo mu je ponovljeno suđenje s obzirom da je drugostupanjski sud ukinuo prvu presudu kojom je osuđen na 18 godina zatvora. Ove iskaze javnost sada prvi puta čuje s obzirom da je prvo suđenje bilo zatvoreno za javnost.

Prvo je pročitan iskaz policajca Gorana Žulja. - U tom trenutku nisam radio, no nazvao me kolega i rekao da je došlo do samoubojstva djevojke koja je to počinila sa službenim pištoljem policijskog službenika. Odmah sam se spremio i otišao na mjesto događaja. Kada sam ušao u hodnik stana vidio sam da se na stoliću u dnevnoj sobi nalazi pištolj, a mrtvo tijelo djevojke na kutnoj garnituri. Rekao sam Smažilu da ćemo uzeti tragove s njegovih ruku kako bi utvrdili ima li čestica baruta, no s njegovih ruku sam osjetio miris sredstva za pranje ruku. Vidio sam da se ulazna strijelna rana nalazi na lijevoj strani glave, a izlazna na desnoj strani iza uha. Rekao sam članovima ekipe da ćemo isključiti samoubojstvo i da ćemo slučaj tretirati kao kazneno djelo ubojstva. Naš je zaključak bio da je ženska osoba sjedila s blago nagnutim tijelom prema naprijed i da je cijev pištolja bila usmjerena od dolje prema gore. Sve nam je pokazivalo na to da se nije moglo raditi o nesretnom slučaju. Sve smo to prenijeli policijskim službenicima - ispričao je policajac, a neobično mu je tada bilo i ponašanje Marka Smažila. - Smažil je bio vrlo sabran, bez nekih vidljivih emocija s obzirom na događaj - kazao je te dodao kako su nakon toga vidjeli da je Smažil prao rublje.

- U kupaonici smo utvrdili da je perilica rublja bila uključena, da je ciklus pranja završio. Vidjeli smo da je u perilici bila većinom policijska odjeća s nešto manje civilne odjeće, no nismo našli tragove krvi na toj odjeći - dodao je, a potom je pročitan i njegov iskaz koji je kasnije dao na sudu.

- Mi smo zamjenici državnog odvjetnika rekli da je samoubojstvo isključeno, a između nesretnog slučaja i ubojstva veća je vjerojatnost da je riječ o ubojstvu - rekao je kasnije na sudu.

Potom je pročitan iskaz policajca Filipa Šovagovića koji je došao na očevid. - Na ulazu u stan nas je dočekao Marko Smažil, bio je u stanju šoka, uplašen i hvatao se za glavu. Ulaskom u stan vidio sam na podu jednu čahuru dok sam na stoliću vidio pištolj koji je bio u zadnjem položaju što znači da je iz pištolja izvađen spremnik - rekao je on. Kasnije je na sudu rekao da je alkotestirao Marka Smažila te da se sjeća da je test bio pozitivan, ne sjeća se koliko točno, ali da je rezultat bio veći od 0,5 promila alkohola.

Svjedok Luka Novaković rekao je da je radio s Markom Smažilom 10-11 mjeseci budući da je njegov posao bio rad s vježbenicima. - Mogu ga opisati kao osobu s kojom je ugodno raditi, veselog je karaktera, bio je profesionalan i s nikim nije bio u zavadi - ispričao je. Kazao je kako nije znao ima li djevojku te da ga je nekad znao odvesti kući s posla. - Kada sam pročitao vijesti, bio sam šokiran. Nisam mogao vjerovati da se njemu to dogodilo jer sam imao dojam da Smažil zna za četiri glavna pravila rukovanja pištoljem koja se uče na policijskoj akademiji - dodao je.

Policajac Dino Pleša slično je o Smažilu govorio kao i Novaković. - Bio je kulturan, korektan, primjereno se odnosio prema kolegama s posla i prema nadređenima. Volio je i cijenio posao koji radi. Nismo se privatno družili jedino sam ga znao nekad s posla odvesti kući. Tako je bilo i 20. rujna kada smo radili smjenu do 18 sati. Na putu prema kući pitao sam ga što će raditi, a on mi je rekao da će mu doći cura u stan - kazao je Pleša.

Domagoj Marko također je ponovio da je Smažil na poslu bio profesionalan i korektan te da se nisu privatno družili. - Jednom tijekom noći Marka je na poslu bila posjetila neka djevojka i njezine dvije prijateljice, to je bilo krajem kolovoza ili početkom rujna. Smažila sam nekad znao povesti na posao i odvesti kući s posla - kazao je.

Zdravko Lovaković rekao je da Smažila poznaje otkad je u prometnu policiju došao raditi kao vježbenik. - Bio sam mu nadređen. Tog dana me nazvao i rekao mi što se dogodilo. Ja sam dalje nazvao svoje nadređene i rekao im što mi je on ispričao - rekao je Lovaković, no nije pročitan cijeli njegov iskaz, odnosno što mu je točno Smažil rekao jer je taj dio iskaza sud izuzeo.

- Nije uobičajeno da policajac zove svog nadređenog kada sudjeluje u nekom takvom događaju, trebao bi nazvati operativni centar - dodao je on. Suđenje će se nastaviti sutra čitanjem iskaza prijateljica stradale Mihaele.