Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVI TAKAV INCIDENT

U Estoniji se srušio dron: 'Bio je to ukrajinski dron koji je napao ruske ciljeve. Nema dokaza da je to bio ruski dron'

Reuters
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
26.08.2025.
u 15:00

Ukrajina je u subotu navečer napala ruski naftni i plinski terminal u baltičkoj luci Ust-Luga u blizini estonske granice.

Ukrajinski borbeni dron srušio se u Estoniji, priopćile su vlasti u utorak, a vjeruje se da se incident dogodio u nedjelju ujutro. "Bio je to ukrajinski dron koji je napao ruske ciljeve. Nema dokaza da je to bio ruski dron", rekla je čelnica estonske unutarnje službe sigurnosti Margo Palloson za estonski radio ERR. Ovo je bio prvi takav incident u Estoniji, prema radijskim izvješćima.

Ukrajina je u subotu navečer napala ruski naftni i plinski terminal u baltičkoj luci Ust-Luga u blizini estonske granice. U ponedjeljak je poljoprivrednik u estonskom okrugu Tartu pronašao ostatke borbenog drona na svom polju, rekla je Palloson. Također je bio vidljiv krater od eksplozije. Nije jasno je li dron došao iz latvijskog ili ruskog zračnog prostora.

Korištenje dronova u ratovanju može predstavljati prijetnju susjednim zemljama. Posljednjih mjeseci ruski dronovi ušli su u zračni prostor Poljske, Litve i Latvije preko Bjelorusije, ruskog saveznika. Slični slučajevi zabilježeni su u Rumunjskoj i Moldaviji.

Ključne riječi
dron Ukrajina Estonija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
15:48 26.08.2025.

Ovo može biti vrlo opasno za Estoniju . Napad na Rusiju iz pravca Estonije se tretira kao napad Estonije. Rusija ima potpuno pravo da uzvrati na napad . uzvrati na napad .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još