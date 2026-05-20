Gordan Kolak: Ambicija KONČARA nije samo biti kompanija s globalnom prisutnošću, nego istinski globalna kompanija!

U sklopu novog serijala MBF Talks podcasta Špica s Macanom, koji nastaje u suradnji s Master Business Forumom, jednim od najutjecajnijih poslovnih događaja u regiji, koji će se ove godine održati u Rovinju od 8. do 11. listopada, voditelj Krešimir Macan razgovara s vodećim ljudima poslovne zajednice u Hrvatskoj. Seriju otvara razgovor s predsjednikom Uprave KONČARA, Gordanom Kolakom.

Kako je KONČAR od proizvođača kućanskih aparata postao globalni igrač u energetici?

Iako je KONČAR kao grupacija bio poznat i po aparatima za široku uporabu, tijekom vremena povukao se iz niza djelatnosti kojima se nekada bavio, poput proizvodnje liftova, pokretnih stepenica i drugih proizvoda široke namjene. Tvrtka koja proizvodi kućanske aparate posluje kao samostalna kompanija koja više nije u vlasništvu KONČARA, iako još nosi isto ime.

Danas je KONČAR fokusiran na razvoj proizvoda, usluga i cjelovitih rješenja u području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. Važan dio poslovanja odnosi se i na segment tračničkih vozila te pripadajuće infrastrukture. Poseban fokus posljednjih godina stavljen je na digitalizaciju i razvoj naprednih digitalnih rješenja koja odgovaraju budućim potrebama elektroenergetskih sustava. Riječ je o sustavima za nadzor i upravljanje složenim energetskim postrojenjima, odnosno tzv. C2 (command and control) sustavima koji omogućuju učinkovitije upravljanje i optimizaciju suvremenih energetskih mreža.

Naša ambicija nije samo biti kompanija s globalnom prisutnošću, nego istinski globalna kompanija, što podrazumijeva i globalnu proizvodnju.

Što se prelomilo oko 2019. da KONČAR krene u snažan rast?

Europska komisija je 2019. godine definirala strategiju daljnjeg razvoja Europske unije, a među ključnim prioritetima posebno su istaknuti zelena tranzicija, odnosno snažna ulaganja u elektroenergetiku, te digitalizacija. Upravo u ta dva smjera prepoznali smo i budućnost daljnjeg razvoja KONČARA.

Iako je KONČAR tradicionalno snažno prisutan u elektroenergetici, bilo je jasno da budući razvoj više ne može počivati samo na klasičnoj opremi. U skladu s time, krenuli smo u snažniji razvoj digitalnih kompetencija i u transformaciju načina na koji kompanija funkcionira. Fokus više nije samo na proizvodnji pojedinačnih komponenti, nego na digitalizaciji elektroenergetske opreme, ali i cijelog lanca vrijednosti te složenih rješenja koja nudimo krajnjim korisnicima.

Sve snažnije se otvara i pitanje odmaka od ekonomije zasnovane na ugljikovodicima, koja je dijelom pridonijela i izazovima klimatskih promjena, prema zelenijem i održivijem modelu razvoja. Danas taj zaokret više nije samo ekološko ili razvojno pitanje, već i pitanje sigurnosti opskrbe energijom.

Ono što se nekada podrazumijevalo danas se više ne podrazumijeva te energetska sigurnost i energetska neovisnost postaju ključna strateška pitanja. Sve to stvorilo je pretpostavke za snažna ulaganja u elektroenergetiku, a time i prostor za rast kompanija iz elektroindustrije. U tom trenutku KONČAR kreće u značajnu transformaciju.

Poslovni rezultati KONČARA posljednjih godina su impresivni. Što stoji iza tog rasta?

Mijenjamo organizacijsku strukturu kompanije koja je ranije funkcionirala prvenstveno kao financijski holding, s ciljem konsolidacije rezultata pojedinih društava. Danas gradimo integriranu kompaniju koja dijeli znanja i iskustva te razvija složena rješenja prilagođena potrebama krajnjih korisnika.

Takav pristup donio je i konkretne rezultate. Već 25 kvartala zaredom bilježimo rast svih ključnih poslovnih pokazatelja.

U posljednjih sedam godina prosječna godišnja stopa rasta prihoda iznosila je više od 23 posto, dok je profitabilnost rasla u prosjeku više od 50 posto godišnje, praktički se udvostručujući svake treće godine. Prihodi su s 370 milijuna eura narasli na više od 1,3 milijarde eura, što znači da smo gotovo stvorili “tri nova KONČARA” uz postojeći sustav.

Istodobno, EBITDA je porasla sa 17 milijuna eura na 242 milijuna eura, što je približno vrijednost ukupnog prometa nekadašnjeg KONČARA.

Impresivno je da je KONČAR prisutan u više od 140 zemalja svijeta, uz plan širenja proizvodnih kapaciteta?

Kada pogledamo naše reference, impresivan je već sam broj zemalja u kojima smo tijekom naše duge povijesti realizirali projekte. No, možda je još impresivnija činjenica da smo svake godine prisutni na čak stotinu svjetskih tržišta.

Takvu razinu kontinuirane prisutnosti nije lako održati jer to znači da svake godine isporučujemo proizvode, usluge ili rješenja u stotinu zemalja diljem svijeta. To zahtijeva iznimno složen logistički sustav, organizaciju i koordinaciju.

Naravno, teško je biti fizički prisutan na svakom tržištu, ali upravo zato razvijamo mrežu regionalnih hubova, odnosno centara iz kojih ćemo dugoročno jačati prisutnost KONČARA. Cilj nije samo jačanje prodajne mreže, nego i razvoj proizvodnih kapaciteta na ključnim tržištima.

S obzirom na to da smo u ciklusu širenja kapaciteta, ta ulaganja usmjeravamo prema tržištima na koja već izvozimo i na kojima vidimo najveći potencijal za daljnji rast.

Iako se većina proizvodnih kapaciteta i dalje nalazi u Hrvatskoj, ponajviše u Zagrebu i okolici, KONČAR danas ima proizvodne pogone i u Dicmu pokraj Splita te tvornicu transformatora u Poljskoj. Kroz mrežu predstavništava i stručnih timova prisutni smo na ključnim izvoznim tržištima.

U sljedećoj fazi razvoja fokus je na širenju proizvodnih kapaciteta izvan Europe, prvenstveno u SAD-u i na Bliskom istoku, tržištima za koja procjenjujemo da će bilježiti najveća ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu.

Cilj tog razvoja nije samo povećanje kapaciteta, nego i jačanje međunarodne prisutnosti kroz partnerstva i razmjenu znanja i iskustava koje KONČAR gradi generacijama. Suradnjom s lokalnim partnerima želimo dodatno ojačati tržišnu poziciju, proširiti bazu korisnika i stvoriti temelje za dugoročni rast.

