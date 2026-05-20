Marija Brnić/PD

Svi su ‘na čekanju’, ali čelnik Hrvatskih voda dobio puni mandat na pet godina

20.05.2026. u 13:55

Odluke pod ‘ručnom’: još uvijek kasni početak velike reforme korporativnog upravljanja u državnim tvrtkama

Većina menadžera u poduzećima koja su u vlasništvu države još uvijek svakodnevno, i po više puta, otvara stranice e-savjetovanja iščekujući objavu čitavog paketa podzakonskih akata, kojima bi se konačno oživotvorio lani doneseni Zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske. Čeka ih se još od prošle jeseni, a posebice prvi od njih, koji je trebao biti usvojen do 1. listopada 2025., a kojim se definiraju kriteriji za izbor članova uprava i nadzornih odbora u državnim tvrtkama.

Jučer oni još nisu bili objavljeni, iako se iz više izvora čuje kako su sada doista finiširani, no pozornost je privukla nedavna odluka Vlade sa zatvorenog dijela sjednice, da dosadašnjem generalnom direktoru Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću produlji mandat. U samoj odluci nije bilo navedeno na koje točno vrijeme mandat produljuje pa je, s obzirom na dosadašnju praksu da se menadžerima i nadzornim odborima mandati koji istječu samo automatski produlje za još dodatnih šest mjeseci, iznenađenje da to nije slučaj kada je riječ o imenovanju Đurokovića. U Hrvatskim vodama, naime, potvrdili su nam da će Đuroković na čelu kompanije ostati još pet godina, na koliko mu je Vlada najnovijom odlukom povjerila upravljanje.

Ključne riječi
OECD Hrvatske vode Zoran Đuroković reforma

