U Austriji zbog svađe oko kodeksa oblačenja 12-godišnja učenica izbačena iz škole

Posljednjih dana i tjedana austrijski mediji u više su navrata pisali o nekim od škola u Austriji koje više ne dozvoljavaju da učenici na nastavu dolaze nepristojno odjeveni. Međutim slučaj o kojem danas piše tabloid “Heute” uzbunio je Austriju i mnoge Austrijance podigao na noge. Isti izvor navodi kako je zbog svađe oko novih pravila odijevanja u privatnoj srednjoj školi St. Ursula u Klagenfurtu, glavnom gradu austrijske pokrajine Koruške, 12-godišnja učenica izbačena iz škole. Zašto i kako je to uopće moguće, pitaju se mnogi.

“Heute” piše kako je početkom ove školske godine učenicima i njihovim roditeljima škola poslala pisma u kojem stoji da učenici moraju na nastavu dolaziti “pristojno odjeveni”. Uz opasku što to konkretno znači: “Nisu dozvoljene trenirke, vruće hlačice, uz nogu usko pripijene leggings kao ni prekratke majice koje otkrivaju trbuh, te majice bez rukava s tankim naramenicama itd. Također suknje i kratke hlače ne smiju biti kraće iznad koljena nego što je širina ruke”.

Nakon uzbune u roditeljskim i učeničkim redovima direktor škole Bernd Huber je strogu mjeru objasnio sljedećom porukom. “Propis o odijevanju nije novi, nego je samo dat u pismenom obliku. Učenici koji se neće pridržavati odredbi ne moraju računati na drakonske kazne, prvo će se s njima porazgovarati”, obećao je direktor uz napomenu: “Jasno je da nikoga nećemo poslati kući zbog toga jer nije propisno odjeven”.

To je, kako piše “Heute” bilo prije tjedan dana. U međuvremenu je, zbog pravila odijevanja, “neizravno” iz škole već izbačena jedna 12-godišnja učenica. O tome danas piše i austrijski dnevni list “Kleine Zeitung”. Naime, djevojčičina majka prošli je četvrtak navodno dobila pismo čelništva škole, o izbacivanju 12-godišnjakinje iz škole, odnosno o otkazivanju Ugovora o školovanju u toj obrazovnoj instituciji. I to s trenutnim djelovanjem. Direktor Huber je majci objasnio kako je razlog tome “pomanjkanje povjerenja” među ugovornim stranama. A to konkretno znači da si 12-godišnjakinja mora tražiti neku novu školu.

“Moja kćer više ne razumije svijet i to što se događa. Umjesto da sa svojim prijateljicama zajedno krene u novu školsku godinu, prisiljena je sama sjediti kod kuće”, rekla je djevojčičina majka za “Kleine Zeitung”. Naime, učenica sjedi kod kuće već više od pet dana nakon izbacivanja iz škole. Ono što majka nije rekla, a piše austrijski dnevni list je kako je razlog izbacivanja 12-godišnje učenice navodno komentar njene majke na internetskoj Chat grupi roditelja i učitelja da su nova pravila o odijevanju “fašistoidna”.

“Za to sam se odmah potom izvinula”, rekla je makla iz škole izbačene učenice, istaknuvši kako joj je žao “zbog izbora riječi”, kojeg je upotrijebila. Ali za direktora Hubera očito prekasno. Huber je, naime, otišao još korak dalje, i majci zaprijetio da će poduzeti “kazneno-pravne radnje protiv majke, ako nastavi s optužbama takove vrste prema školi i školskom udruženju”. Kako piše “Heute”, majka je “duboko potresena” onim što se je dogodilo njenoj kćeri, koja sada ispašta zbog majčinog nepromišljenog ponašanja.

“Moja kći nije ništa napravila, niti je prekršila kodeks odijevanja. Apsolutno mi je neshvatljivo da ju se sada tako strogo kažnjava zbog mojeg neodgovarajućeg izbora riječi”, poručila je djevojčičina majka, koja sada ne preostaje ništa drugo nego, kako piše “Heute” da traži za svoju kćer novu javnu školu. Direktor škole odbio je dati izjavu listu “Kleine Zeitung” o navedenom slučaju. Uz poruku, kako “on i školsko udruženje nikome se nije dužno opravdavati”.

