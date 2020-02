U 17 dana uputio joj više od 3000 poruka i 200 poziva: On se brani da joj ne bi naudio

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu protiv 28-godišnjeg soboslikara iz Vojnića zbog nametljivog ponašanja prema poznanici koji je čak dvije godine, od listopada 2017. godine do studenog prošle godine pokušavao uspostaviti kontakt putem poziva i poruka tražeći je da se nađu i druže, što je ona odbila.

Ignorirajući njezina odbijanja, on je, kako navode podaci iz studenog prošle godine u samo 17 dana uputio joj uputio čak 200 poziva te više od 3000 SMS-ova moleći je da mu se javi. Ona mu je jasno dala do znanja da ne želi s njim komunicirati, pa ju je svaki poziv i poruka uznemiravala, te ju je počeo pratiti po mjestima na kojima se nalazila.

Kako piše KaPortal, on je prilikom ispitivanja u državnom odvjetništvu kazao da je njemu žao zbog situacije i zato što ga je ona prijavila policiji, budući da je ona 'ljubav njegova života i nikad joj ne bi učinio nešto nažao'.

Pisao joj dnevno oko 20-30 poruka

On je u svojoj obrani naveo kako poznaje žrtvu od sredine 2016., a u vezi su bili, tvrdi, od početka 2017., kada je doselio kod nje u Austriju i živio s njom oko osam mjeseci. Nakon čega se on odselio i nastavio živjeti u istom gradu u Austriji, na prostoru poduzeća za koje je radio, te je nju, kako on tvrdi, nastavio viđati i dalje su održavali intimne odnose, zajedno putovali i redovito se družili.

Osumnjičenik je u svojem iskazu tvrdio da je zadnji intimni odnos sa žrtvom imao je u prosincu 2018., a s njom se i nakon toga nastavio čuti. Jer se ona, naime, preselila u Graz, a on je nastavio živjeti u Innsbrucku. Prilikom preseljenja ona ga je telefonski kontaktirala, a nakon toga prestala mu je odgovarati na pozive i poruke.

On je priznao da ju je zvao i pisao joj dnevno oko 20-30 poruka, no napominje kako nije točno da joj je poslao preko 3000 poruka i uputio preko 200 poziva. Napomenuo je da mu žrtva niti jednom nije rekla da ju prestane zvati i da joj prestane pisati poruke, te da je u tom razdoblju promijenio nekoliko brojeva telefona i to iz razloga jer bi ga ona blokirala, pa bi nakon toga aktivirao novi telefonski broj.

Kako je kazao, niti u jednom navratu nije joj ni na koji način prijetio, već je samo htio razgovor kao odrastao čovjek. Kazao je da ju je 21. studenog 2019. sreo u caffe baru u Vojniću i tražio je od nje razgovor, napominjući da nikada nije pratio žrtvu na mjestima gdje izlazi, uz naglasak da u Austriji trenutno žive u udaljenim gradovima pa to ne bi bilo niti moguće.

Ulazio joj je u stan preko balkona

Međutim, njezina priča je drugačija. Žrtva je kazala policiji kako je 28-godišnjaka upoznala u Vojniću pred kraj 2016. godine i bili su dobri prijatelji. No, kako ona, inače, živi Austriji ponudila mu je pomoć oko pronalaska posla ondje. Kad je došao u Austriju, živio je kod nje u stanu nepunih mjeseca dana, a kad mu je pronašla posao rekla mu da je mora izići van.

To se dogodilo početkom rujna 2017., a on je izišao iz stana krajem rujna 2017., nakon čega su počeli njegovi njegovi učestali pozivi putem mobitela i učestalo slanje poruka.

On je u tim porukama stalno ju je tražio da se nađu, da moraju otići na kavu i da se moraju družiti. Ona tvrdi da nikada nije bila u intimnoj vezi s njim, a osumnjičenik je znao je dolaziti i kod nje na posao i govoriti joj da mora ići s njim na kavu, da se moraju oprostiti i slično. Ulazio joj je u stan preko balkona, pa je ona čak i njegovu majku molila da utječe na njega da ju ostavi na miru.

Kako je kazala u policiji, ona je u više navrata blokirala ga je na mobitelu zato da ju više ne zove i da joj ne šalje poruke, ali je on obično istoga dana znao kupiti novi broj i ponovno ju zvati. Međutim, ponekad se znalo desiti da je i tri broja dnevno promijenio, a misli da ga je blokirala više od 100 puta.

Iako mu je govorila da ne želi da je on zove niti da joj šalje poruke, ali se on na to uporno oglušivao i dalje nastavio. Žrtva je dana 23. studenog 2019. bila s prijateljicama u Vojniću ispred caffe bara kad se opet pojavio on, uhvatio ju za ruku i počeo vući tražeći da mora s njime razgovarati. Ušla je u kafić s prijateljicama, a on je ušao za njima što je kod nje stvorilo osjećaj straha i nelagode. Tada joj je gazda kafića rekao da će ju zaštiti pa ga je izveo van, a ona i njezine prijateljice su otišle na stražnji izlaz i preko njive otišle kući jer se bojala ići cestom da ju ovaj ne vidi. Nakon toga je otišla na policiju jer više nije mogla trpjeti da joj on stalno šalje poruke i pozive te da ju prati inzistirajući uporno na vezi sa njome.

Kako piše Kaportal, osumnjičenik joj je kroz studeni 2019. godine poslao jako veliki broj poruka, a kada je došla u Vojnić 21. studenog pa do prijave policiji 25. studenog to je bilo nekih 2000 poruka. Žrtva je predala svoj mobitel policiji kako bi mogli izvršiti pregled njezinog mobitela i presnimiti poruke koje je on poslao.

Državno odvjetništvo od suda traži za njega pet mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od dvije godine.

