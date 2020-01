Pobjegao je od oca zlostavljača, a sada je sa samo 18 godina beskućnik

Ponekad prosim za hranu, iako ne volim primati milostinju, ali nemam izbora ako želim preživjeti. Najviše bih volio kada bih se zaposlio, imao plaću, toplu sobicu i za pojesti svaki dan - ispričao je Vukašin Slanček, 18-godišnjak koji samo želi malo mira u životu nakon godina i godina zlostavljanja.Vukašinu je majka preminula kada je imao samo tri godine te su tada on i sestra ostali sami s ocem, a kasnije i maćehom koja nije skrivala da ih ne podnosi.

Svoju tešku životnu priču kakvu ne zaslužuje niti jedno dijete priča dok luta ulicama kao beskućnik, proseći po Vinkovcima, Zagrebu, Rijeci i Beogradu da bi se prehranio. Spava na kolodvorima gdje je u ovom trenutku koliko toliko toplo, a odatle ga stalno tjera policija. Trenirka, jakna i duboke tenisice jedina su imovina koju posjeduje, piše Glas Slavonije.

- Sestru i mene socijalne službe 2011. oduzele su ocu i smjestili su nas u udomiteljsku obitelj u Vukovar. Nakon dvije i pol godine našao sam se u Domu za odgoj djece i mladeži u Osijeku - kazao je Vukašin kojeg su s 15 godina preselili u Centar za odgoj i obrazovanje Lug gdje su ga vršnjaci svakodnevno zlostavljali. Bilo mu je grozno, svakog dana su mu prijetili da će ga premlatiti te su mu govorili da je Srbin.

Nakon toga mladić je vraćen ocu u Banovce, a stare traume ponovno su isplivale na površinu. Kaže kako je mnoge noći proplakao, često i gladan.

- Jednom za večerom, posegnuo sam uzeti nešto za jelo, a otac me šakom udario po leđima da sam mislio da mi je slomio kičmu, toliko je boljelo. Kada sam se požalio da me boli i upitao zašto me stalno tuče, udario me još jednom govoreći: "A, a, boli, boli...", kao da je uživao što patim - prisjetio se za Glas Slavonije. Otac ga je također tjerao da prosi, a ako bi donio premalo dobio bi batine. Da izbjegne takav ishod često je po ulici skupljao staro željezo, bakrene žice i plastiku.

Sada mu je jedina nada Centar za socijalnu skrb u koji se prijavio.

- Ako nema nikakve prihode i prijavljen je na Zavodu za zapošljavanje, ima pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Naravno, pomoć može dobiti tek nakon što provjerimo ispunjava li sve uvjete - poručili su iz Centra.