Trumpovo poznavanje međunarodnih odnosa i geografije ispod je pučkoškolske razine

Bivši američki predsjednik Donald Trump u kampanji je za još jedan mandat pa obilazi zemlju i osvaja glasače na političkim skupovima. Osim što govori o američkim temama, Trump se nerijetko osvrće i na one svjetske. Tako se u govoru u New Hampshireu sjetio i Viktora Orbána. "Bio sam počašćen kad sam upoznao jednog velikog čovjeka, Viktor Orbán se zove, je li itko od vas čuo za njega?", upitao je s govornice.

"On je vjerojatno jedan od najjačih lidera bilo gdje u svijetu. On je čelnik Turske", nastavio je. Trump je dodao da Orbán ima "front" s Rusijom. No Turska, čiji je predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kao ni Mađarska nemaju granicu s Rusijom. E sad kako Trump često nudi i rješenja za svjetske probleme, a brka zemlje i lidere, ne znamo kako bi to završilo i bilo bi bolje da se ne miješa ako postane predsjednik SAD-a. Tko zna, možda bi naredio bombardiranje ciljeva Al-Qaide ili ISIL-a u Ukrajini ili uveo sankcije Turskoj zamijenivši je s Iranom.