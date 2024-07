Trumpovi komentari o Kamali zapalili internet, pogledajte kojim riječima ju je 'častio': 'Ona je luda!'

Američki predsjednik Joe Biden završio je svoju kampanju za reizbor u nedjelju nakon što su kolege demokrati izgubili vjeru u njegovu mentalnu oštrinu i sposobnost da pobijedi Donalda Trumpa , ostavljajući predsjedničku utrku na neistraženom teritoriju. Odustajanjem od kandidature Biden otvara put potpredsjednici Kamali Harris da se natječe za stranačku predsjedničku nominaciju, prvoj Afroamerikanki kojoj je to pošlo za rukom u povijesti zemlje.

Preživjevši atentat, ovaj tjedan na skupu Trump je govorio o ujedinjenju nacije, no ubrzo se vratio staroj retorici vrijeđanja i omalovažavanja. Trump je tijekom svoje prve utrke za predsjednika i predsjedničkog mandata često koristio retoriku nasilja i vrijeđanja u sukobima s neistomišljenicima, što je kulminiralo napadom njegovih pristaša na Capitol. Nova meta mu je potpredsjednica Kamala Harris, o kojoj se sve češće govori kao najizglednijoj kandidatkinji demokrata za funkciju predsjednika SAD-a.

Trump: Kamala, I call her laughing Kamala. Have you seen her laughing? She is crazy. You can tell a lot by a laugh. She is nuts. She is not as crazy as Nancy Pelosi. pic.twitter.com/EumPAKo2yk