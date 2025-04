Trumpova administracija prijeti studentima: Deportirali bi one koji su sudjelovali u prosvjedima, neki su već napustili SAD

Nekoliko studenata pokrenulo je pravne postupke protiv administracije Donalda Trumpa, tvrdeći da im je vlada uskratila pravo na zakonski postupak naglim ukidanjem dozvola za život i studiranje u Sjedinjenim Državama. Odluke savezne vlade o ukidanju pravnog statusa studenata dovele su brojne akademike u rizik od pritvora i izbacivanja iz zemlje. U tužbi protiv Ministarstva domovinske sigurnosti, studenti ističu da vlada nije pružila nikakvo obrazloženje za oduzimanje njihovih viza ili pravnog statusa.

Naime, vize se mogu povući iz više razloga, no fakulteti navode da su pojedini studenti bili izdvojeni zbog sitnih prekršaja, poput prometnih kazni iz prošlosti. U određenim slučajevima, studenti nemaju pojma zašto su postali meta vlasti, prenosi N1. U situaciji s pritvorom Mahmuda Khalila, aktivista sa Sveučilišta Columbia u New Yorku, Trumpova administracija tvrdila je da se treba dozvoliti deportacija onih studenata koji su sudjelovali u propalestinskim prosvjedima. Ulazne vize izdaje Ministarstvo vanjskih poslova, te kada studenti uđu u SAD, njihov pravni status nadzire Ministarstvo domovinske sigurnosti, odnosno "Homeland Security".

Ranije su studenti kojima su vize opozvane mogli zadržati legalni boravišni status i završiti studije. Odsutnost važeće vize ograničavala je samo mogućnost napuštanja i povratka u SAD, ali su mogli ponovno aplicirati za vizu putem State Departmenta. Međutim, gubitak legalnog statusa izlaže studente riziku uhićenja. Neki su već napustili zemlju, prekinuvši studije kako bi izbjegli pritvor. Dužnosnici u visokom obrazovanju zabrinuti su da bi ovakva uhićenja i ukidanja viza mogla odvratiti strane studente od studiranja u SAD-u.

