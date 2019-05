Trumpov najriskantniji potez

Ako Iran neće moći izvesti naftu, neće moći nitko. Zatvorit ćemo Hormuški tjesnac”, zaprijetio je iranski predsjednik Hassan Rohani ističući kako “Amerika treba znati kako je mir s Iranom majka svakog mira, a rat s Iranom je majka svih ratova”, na što mu je američki predsjednik Donald Trump odgovorio kako „Nikad, nikad više nemojte prijetiti SAD jer ćete okusiti posljedice kakve su u povijesti samo malobrojni okusili”.

Ultimatum je istekao

Tenzije između Irana i SAD podigla se nakon što je Donald Trump i službeno dao do znanja kako ne namjerava produžiti polugodišnju „privilegiju“ pojedinim državama za nastavak uvoza iranske nafte, a rok je istekao 2. svibnja, ali i da namjerava u potpunosti spriječiti pristup iranske nafte svjetskim tržištima s ciljem da se Iranu uskrati 50 milijardi dolara godišnje zarade na prodaji nafte.

Hormuški tjesnac arterija je globalnoga gospodarstva, ako se on blokira slijedi kolaps

Nakon što je iranska revolucionarna garda ponovno, zbog američkih sankcija zaprijetila da će blokirati strateški važan Hormuški tjesnac, SAD je kao odgovor rasporedio grupu nosača zrakoplova “USS Abraham Lincoln” na Bliski istok kako bi poslale “jasnu i nedvosmislenu poruku” Iranu, kazao je savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, John Bolton.

Foto: Reuters SAD jer rasporedio grupu nosača zrakoplova “USS Abraham Lincoln” na Bliski istok kako bi poslale “jasnu i nedvosmislenu poruku” Iranu i njegovu režimu, kazao je savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton

“SAD ne traže rat s iranskim režimom, no potpuno smo spremni odgovoriti na bilo koji napad bilo iranske Revolucionarne garde, bilo regularnih iranskih snaga”, zaprijetio je Bolton. SAD je lani ponovno uveo sankcije Iranu, nakon što se predsjednik Trump jednostrano odlučio povući iz sporazuma o nuklearnom naoružanju, sklopljenog 2015., na temelju kojeg su bile ukinute sankcije Iranu u zamjenu za njegovo napuštanje programa nuklearnog naoružanja. U travnju je SAD objavio da će se bilo koja zemlja koja kupuje iransku naftu suočiti s američkim sankcijama. Isto tako, iransku Revolucionarnu gardu proglasio je “stranom terorističkom organizacijom”, što je prvi put da SAD upotrebljava tu kvalifikaciju za tijelo koje predstavlja dio nečije vlade.

U studenom prošle godine, Donald Trump je, uvodeći stroge sankcije protiv iranskog energetskog sektora, ipak učinio iznimku za osam velikih država, uvoznica iranske nafte, kojima je dao dodatnih šest mjeseci za nastavak njezinog slobodnog uvoza, bez straha od američkih sankcija. Tim rokom dao je vrijeme tim zemljama da nađu zamjenu za uvoz nafte. Tri zemlje, Italija, Grčka i Tajvan, već su potpuno prestale uvoziti naftu iz Irana. Međutim, još su ostale Kina, Indija, Japan, Južna Koreja, i Turska. Sve te zemlje, osim Kine, su američke saveznice nakon čijih je prvotnih snažnih političkih protivljenja Washington i donio odluku o njihovom privremenom isključenju iz protuiranskih sankcija. Međutim, šestomjesečni rok je završio i Trump mora učiniti ono što je i obećao – ukinuti privilegije na uvoz iranske nafte, a računa da će mu tu pomoći Saudijska Arabija i UAE povećanjem svoje proizvodnje nafte.

Foto: Reuters

Iranski predsjednik Hassan Rohani

Turska, koja iz Irana uvozi 50 posto potrebne nafte za svoje potrebe, odmah je rekla kako neće podržati sankcije Iranu. Isto tako, i Indija, kao jedna od najvećih uvoznica iranske nafte, već je ranije s Teheranom postigla sporazum o plaćanju njegove nafte indijskim rupijima umjesto dolarima i eurima, upravo zbog izbjegavanja mogućih američkih sankcija. I Kina, iako je već ranije najavila smanjenje uvoza iranske nafte, od nje jednostavno ne može odustati jer je upravo ona i njezina najveća uvoznica.

Cijene bi odletjele u nebo

Hormuški tjesnac izuzetno je strateški važan pa ga analitičari čak uspoređuju s opasnim suženjem arterije pred srcem: ako tamo zaglavi ugrušak, ne preostaje drugo nego potražiti grobno mjesto. Krvotok današnjeg gospodarstva je još uvijek nafta i kroz Hormuški tjesnac prolazi oko trećina nafte koja se uopće prevozi morskim putem. Iza njega, dublje u Perzijskom zaljevu su praktično sva nalazišta naftom bogatih zemalja te regije, od Iraka pa do Kuvajta. Isto tako, kroz taj tjesnac prolazi i baš sav ukapljen plin koji se vadi u Kataru. Zbog tolike njegove važnosti, dođe li do prekida dopreme nafte Hormuškim tjesnacem to bi ugrozilo ne samo regionalni već i globalni gospodarski rast, a cijena nafte porasla bi vrtoglavo.

Andrej Plenković u Splitu