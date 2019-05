Uvoz ukapljenog plina iz SAD-a narastao čak 272% u samo devet mjeseci

Uvoz američkog ukapljenog plina na tržište u Europskoj uniji narastao je za 272 posto otkako su krajem srpnja 2018. američki predsjednik Donald Trump i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker dogovorili zajedničku izjavu u Washingtonu, objavljeno je jučer u Bruxellesu, gdje se održavao prvi američko-europski poslovni energetski forum.

Perry: Cijena nije najbitnija

Ožujak je bio rekordan mjesec po prometu američkog plina kroz europske LNG terminale, čulo se na tom forumu, kojemu je nazočio i američki ministar energetike Rick Perry i europski povjerenik za energetiku Miguel Arias Cañete, ali i hrvatski ministar Tomislav Ćorić.

I Cañete i Perry spominjali su projekt izgradnje LNG terminala u Omišlju na Krku kao jedan od projekata koji će omogućiti da se tržište EU još više oslanja na američki ukapljeni plin. Druga dva projekta koja su izrijekom spomenuta kao svijetli primjeri su najava njemačke vlade da će izdvojiti 500 milijuna eura za gradnju LNG terminala na Sjevernom moru, te proširenje postojećeg LNG terminala u Świnoujścieu u Poljskoj. EU je dosad dala 224 milijuna eura za taj terminal u Poljskoj i izdvaja još 128 milijuna eura, a za LNG terminal na Krku dala je 124 milijuna eura.

Ministar Ćorić u Bruxellesu je izbjegavao novinare, nije bio dostupan za izjavu, a neslužbeno doznajemo da je imao bilateralan sastanak sa zamjenikom američkog ministra energetike.

– Američki ukapljeni prirodni plin, bude li cjenovno konkurentan, može igrati sve veću i startešku ulogu u opskrbi Europske unije plinom – izjavio je europski povjerenik Cañete.

I on i drugi europski dužnosnici jasno naglašavaju konkurentnost u cijeni, jer poznato je da je prirodni plin koji se transportira plinovodima, a to je u slučaju EU uglavnom ruski plin, jeftiniji od onoga koji se transportira brodovima i kroz LNG terminale. No, američki ministar energetike Perry konstantno je ponavljao poruku: cijena nije najbitnija.

– Ako biste se zadovoljili kupnjom najjeftinijeg proizvoda koji možete pronaći, bez obzira na to hoće li opskrba biti 24 sata dnevno i 365 dana u godini, onda možda ne biste kupili BMW ili Mercedes Benz. Možete drugdje kupiti jeftinije, ali možda se nećete moći pouzdati u to – rekao je Perry na konferenciji za medije, navodeći kao primjer Ukrajinu, kojoj je prije desetak godina Rusija isključila plin iz (geo)političkih razloga.

Spominjanje njemačkih automobila vjerojatno nije bilo slučajno. Čitavo ovo povećanje uvoza američkog plina u EU, kao i povećanje uvoza soje iz Amerike, događa se nakon susreta Trumpa i Junckera u Bijeloj kući u ljeto prošle godine, kada je dogovoreno da će EU više kupovati navedene proizvode od Amerikanaca, u nadi da će to smiriti Trumpove prijetnje eskalacijom trgovinskog rata i uvođenjem carina na uvoz njemačkih i drugih europskih automobila u SAD.

– Kad je riječ o prirodnom plinu, svatko od nas ima točno ono što drugoj strani treba i možemo imati nevjerojatne obostrane koristi od unapređenja naših odnosa u energetici – rekao je Rick Perry.

Administrativne barijere

SAD su najveći proizvođač i izvoznik prirodnog plina u svijetu, a EU je drugo najveće tržište plina u svijetu (nakon SAD-a). Dok je udio EU u izvozu američkog plina po svijetu bio 10 posto 2017., u razdoblju od siječnja do travnja ove godine taj udio je 35 posto. EU i dalje većinu uvezenog plina uvozi iz drugih zemalja, s kojima je spojena plinovodima, no američki plin zauzima sve veći postotak u ukupno uvezenom plinu u EU: 2017. zauzimao je udio od 4 posto, a u prva četiri mjeseca ove godine udio od 13 posto.

Stav Europske komisije i država članica EU je da se američki plin u EU može još brže i više dopremati ako američka administracija ukloni neke administrativne prepreke kao što su brzina i količina izdavanja izvoznih dozvola za američke proizvođače plina. EU nema nikakvih restrikcija za uvoz američkog plina, sve prepušta tržišnom zakonu ponude i potražnje, osim što ciljano ulaže novac iz EU fondova u LNG terminale i plinske interkonektore između država članica. No, stanje na tržištu trenutno je takvo da je zakupljenost kapaciteta postojećih LNG terminala u Europi oko 26 posto.

