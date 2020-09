Trumpa nominiraju za Nobela, a Palestinci mu spaljuju slike

U petak je Bahrain objavio kako je potpisao sporazum o normalizaciji odnosa s Izraelom čime je nakon Ujedinjenih Arapskih Emirata postao druga arapska zemlja koja je to učinila. Time su izazvali bijes Palestinaca koji to smatraju izdajom. Riječ je o dogovoru između bahreinskog kralja Hamada bin Ise Al Kalife i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, vijest o kojem je američki predsjednik Donald Trump objavio, a gdje će drugdje, na Twitteru.

Ponovo je takav potez nazvan povijesnim događajem kojim se promiče mir na Bliskom istoku. Ima neke simbolike i u datumu na koji je Trump objavio ovu vijest koja Izrael još za korak izvlači iz izolacije arapskog svijeta. Učinio je to na 19. obljetnicu napada 11. rujna. Također, za manje od tjedan dana u Bijeloj kući trebala bi se dogoditi i službena ceremonija označavanja uspostave punih diplomatskih odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata što su Trump i njegovi diplomati dogovorili u kolovozu.

Palestinians burn pictures depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed al-Nahyan, Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, Bahrain?s King Hamad bin Isa Al Khalifa and U.S. President Donald Trump during a protest against Bahrain's move to normalize relations with Israel, in the central Gaza Strip September 12, 2020.

Gdje su u svemu Palestinci

Tamo će biti i bahreinski ministar vanjskih poslova te će s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom potpisati poseban sporazum.

– Uspostavom direktnog dijaloga i veza između dvaju dinamičnih društava i naprednih gospodarstava nastavit će se pozitivna preobrazba Bliskog istoka i osnažiti stabilnost, sigurnost i blagostanje u toj regiji, navodi se u priopćenju o priznanju Izraela od strane Bahreina.

Iako je odluka izazvala teški bijes Palestinaca koji spaljuju njegove i slike bahreinskog kralja, u govoru u Bijeloj kući pri objavi svojeg novog diplomatskog postignuća Trump je rekao kako bi se vezano za Palestince mogle dogoditi neke dobre stvari, no nije precizirao na što točno misli. Američki mediji među Trumpove diplomatske pobjede ubrajaju i sporazum između Kosova i Srbije, u što spada i međusobno priznanje Kosova i Izraela, ali i preseljenje veleposlanstva Srbije iz Tel Aviva u Jeruzalem.

Savršeno je jasno da je to izazvalo reakcije Palestinaca koji sada od arapskog svijeta traže da reagira na takve poteze kojih ne bi trebalo biti dok se ne formira nezavisna palestinska država, ističu. No očito je kako se raspada jedinstvena arapska podrška palestinskom pitanju koja je počela od dolaska Donalda Trumpa na vlast, odnosno njegova zauzimanja čvrstog proizraelskog stajališta.

– Ovo je još jedan nož u leđa palestinskom pitanju, palestinskom narodu i njegovim pravima. To je izdaja Jeruzalema i Palestinaca. Ne vidimo nikakvog opravdanja za normalizaciju odnosa s Izraelom – rekao je Wasel Abu Yousef, viši palestinski dužnosnik.

Palestinians burn pictures depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and U.S. President Donald Trump during a protest against Bahrain's move to normalize relations with Israel, in the central Gaza Strip September 12, 2020.

Nominiraju ga za Nobela

Agencije prenose fotografije s palestinskog prosvjeda protiv bahreinskog priznanja Izraela na kojima se vidi spaljivanje slika Donalda Trumpa te bahreinskog kralja Hamada bin Ise Al Kalife. Motiv Donalda Trumpa ovdje su svakako i izbori koji ga uskoro čekaju pa je svaki potez koji može proglasiti diplomatskom pobjedom dobro došao da se skrene pozornost s trajnih unutarnjih američkih problema. Mora se, svakako, priznati da njegova diplomacija svoj posao radi jako dobro jer se objavljuju vijesti kako je zbog priznanja Izraela od Ujedinjenih Arapskih Emirata te sporazuma Srbije i Kosova zaradio dvije nominacije za Nobelovu nagradu.

U srijedu ga je, naime, zbog uloge u normalizaciji odnosa između UAE-a i Izraela za Nobelovu nagradu za mir nominirao zastupnik desne Napredne stranke u norveškom parlamentu Christian Tybring-Gjedde. Zastupnik Kršćanskih demokrata u švedskom parlamentu Magnus Jacobsson u petak je nominirao vlade Srbije, Kosova i SAD-a za Nobelovu nagradu za mir, nakon što je potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije. Jacobsson je kazao da nominira tri vlade “zbog zajedničkog rada na miru i ekonomskom razvoju”.

“Trgovina i komunikacija važan su temelji za mir”, objavio je na Twitteru. Jasno, javna nominacija ne znači da će netko i dobiti vrijednu nagradu, pa čak ni da će je odbor uzeti u obzir, no za Trumpa su ove objave u ovom trenutku izuzetno vrijedni bodovi u novoj utrci za predsjednika Amerike.