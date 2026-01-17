Trump prijeti da bi Amerika mogla napustiti NATO: Zaoštravanje sukoba s Europom, a sve zbog Grenlanda

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle napustiti NATO ako američki saveznici ne pristanu na američko preuzimanje Grenlanda. Upitan hoćete li napustiti NATO ako im ne pomogne oko Grenlanda, Trump je odgovorio: "Vidjet ćemo. NATO ima veze s nama kad je riječ o Grenlandu, Grenland nam je zaista potreban za nacionalnu sigurnost. Ako ga nemamo, imamo vrlo velik problem u smislu nacionalne sigurnosti, osobito kada je riječ o Zlatnoj kupoli", rekao je Trump, prenosi Daily Mail.

Zlatna kupola višeslojni je sustav proturaketne obrane koji, prema riječima američkog predsjednika, ovisi o preuzimanju kontrole nad arktičkim teritorijima Danske. Ranije je Trump zaprijetio uvođenjem carina "zemljama koje ne pristanu na Grenland", dok je pojačavao kampanju pritiska.

Velika Britanija, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Norveška i Švedska najavile su slanje manjeg broja vojnika na Grenland kao odgovor na ratobornu retoriku predsjednika Trumpa. Dvostranačka kongresna delegacija stigla je u Kopenhagen radi razgovora, s ciljem jačanja podrške američkom savezniku u NATO-u.

Ovih 11 kongresnika i kongresnica trebalo je razgovarati s danskom premijerkom Mette Frederiksen i njezinim grenlandskim kolegom Jensom-Frederikom Nielsenom. "Pokazujemo dvostranačku solidarnost s narodom ove zemlje i s Grenlandom. Oni su naši prijatelji i saveznici desetljećima". rekao je demokratski senator Dick Durbin novinarima. Posjet delegacije uslijedio je nakon sastanka u srijedu u Washingtonu na kojem su danski predstavnici rekli da se „temeljno ne slažu“ s Trumpom oko Grenlanda.

Europa počela slati vojnike na Grenland koji bi Trump platio 700 milijardi dolara

Trump bi mogao uvesti carine zemljama koje se protive njegovom planu za Grenland

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da bi mogao nametnuti carine zemljama koje se protive njegovom planu da Sjedinjene Države kontroliraju Grenland. Na događaju u Bijeloj kući o ruralnoj zdravstvenoj skrbi, Trump je ispričao kako je zaprijetio europskim saveznicima carinama na lijekove. "Mogao bih to učiniti i za Grenland", rekao je Trump.

"Moguće je da ću uvesti carine na zemlje ako se ne slože (po pitanju) Grenlanda jer nam je Grenland potreban za nacionalnu sigurnost. Dakle, mogao bih to učiniti", rekao je Trump u Bijeloj kući. Trump je posljednjih tjedana više puta rekao da je strateški smješten i mineralima bogat otok ključan za sigurnost Sjedinjenih Država i da ga je spreman zauzeti i vojnim putem. Grenland i Danska kažu da otok nije na prodaju te da su prijetnje silom nepromišljene i da bi sigurnosne probleme trebalo riješiti među saveznicima.

Nakon sastanka američkih dužnosnika s predstavnicima Grenlanda i Danske u srijedu, Trump je ponovio svoju tvrdnju da se na Dansku ne može osloniti da će zaštititi Grenland ako ga Rusija ili Kina ikada požele okupirati. Europske zemlje, među njima Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, poslale su u četvrtak manji broj vojnog osoblja na Grenland, dok je Danska poručila da nastavlja s planovima za "veću i trajniju" prisutnost NATO-a na tom otoku.

Od početka drugog predsjedničkog mandata, Trump je često prijetio uvođenjem carina drugim zemljama i uvodio ih je zbog njihovih veza s američkim protivnicima te zbog trgovinskih politika koje je ocijenio nepravednima prema Washingtonu. Početkom tjedna je najavio da će se svaka zemlja koja posluje s Iranom suočiti s carinskom stopom od 25 posto u trgovini sa Sjedinjenim Državama, u odgovoru na smrtonosno gušenje prosvjeda u Iranu. No Trumpova trgovinska politika pod pravnim je pritiskom jer Vrhovni sud SAD-a razmatra mogućnost poništavanja širokog spektra postojećih Trumpovih carina.