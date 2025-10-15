Trump tvrdi da će Indija obustaviti kupnju ruske nafte: 'Sada ćemo natjerati Kinu da učini isto'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da mu je indijski premijer Narendra Modi rekao da će Indija prestati kupovati naftu od Rusije, što je Trump opisao kao "veliki korak" u nastojanjima da se Moskva ekonomski izolira. "Dakle, nisam bio sretan što Indija kupuje naftu, a on me danas uvjeravao da neće kupovati naftu od Rusije", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. "To je veliki korak. Sada ćemo natjerati Kinu da učini isto."

Indijsko veleposlanstvo u Washingtonu nije zasad odgovorilo na pitanja poslana e-poštom o tome je li Modi dao takvu obvezu Trumpu. Indijsko obećanje da će prestati kupovati rusku naftu označilo bi potencijalnu prekretnicu u globalnoj energetskoj diplomaciji, dok Washington intenzivira napore da uguši prihode Moskve od nafte usred aktualnog rata u Ukrajini.

To bi također signaliziralo veliku promjenu jednog od najvećih energetskih kupaca Moskve i moglo bi preoblikovati računicu za druge nacije koje još uvijek uvoze rusku sirovu naftu. To se događa u trenutku kada Trump nastoji iskoristiti bilateralne odnose kako bi proveo ekonomsku izolaciju, umjesto da se oslanja isključivo na multilateralne sankcije. Tijekom svojih komentara novinarima, Trump je dodao da Indija ne može "odmah" zaustaviti isporuke, nazvavši to "procesom". "Ali taj će proces uskoro završiti", rekao je.