Trump proglasio Antifu terorističkom organizacijom, najavio nove mjere protiv ljevičarskih skupina

Predsjednik SAD-a Donald Trump u srijedu je najavio nove mjere protiv ljevičarskih skupina nakon ubojstva desničarskog političkog aktivista Charlieja Kirka, usmjerivši se na antifašistički pokret Antifa kojeg je nazvao "terorističkom organizacijom". Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao kako "proglašava" taj pokret terorističkom organizacijom.

"Također ću snažno preporučiti da se oni koji financiraju Antifu temeljito istraže u skladu s najvišim pravnim standardima i praksama", poručio je Trump. Nije jasno kakvu pravnu težinu nosi Trumpova izjava, piše Reuters, dodajući kako stručnjaci navode da je Antifa labavo organiziran ideološki pokret bez jasne strukture vodstva ili hijerarhije.

Dan nakon što su tužitelji u saveznoj državi Utah podigli optužnice protiv osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka, nisu se pojavili dokazi koji povezuju 22-godišnjeg Tylera Robinsona s bilo kojom vanjskom skupinom. I dalje postoje pitanja o njegovim točnim motivima. Trump i visoki dužnosnici više su puta optuživali ljevičarske skupine da su stvorile atmosferu neprijateljstva prema konzervativcima prije Kirkova ubojstva.

Bijela kuća priprema izvršnu uredbu o političkom nasilju i govoru mržnje, izjavio je ranije u srijedu dužnosnik Trumpove administracije. Potpredsjednik SAD‐a JD Vance u srijedu je u intervjuu za Fox News za ubojstvo više puta okrivio ono što naziva ljevičarskom političkom radikalizacijom.

Rekao je kako Bijela kuća intenzivno radi na tome da se "mreže koje financiraju ljevičarsko nasilje" tretiraju kao teroristička organizacija. Kritičari tvrde da Trump koristi Kirkovo ubojstvo kao izgovor za obračun s političkim protivnicima.

Trump je prvi put iznio ideju da se Antifa proglasi terorističkom organizacijom 2020. godine, usred nasilnih prosvjeda diljem zemlje nakon što je policija u Minneapolisu ubila Georgea Floyda.

Tada su pravni stručnjaci tvrdili da takav potez nema zakonsku osnovu, da bi ga bilo teško provesti te da bi otvorio pitanja o slobodi govora s obzirom na to da se samo prihvaćanje određene ideologije općenito ne smatra kao nešto što je kriminalno. Bijela kuća nije odmah Reutersu odgovorila na zahtjev za dodatnim pojašnjenjima.