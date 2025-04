Trump pomilovao republikanku koja je novac za kip ubijenog policajca trošila na plastične operacije

Republikanska političarka iz Nevade Michele Fiore (54), osuđena zbog pronevjere novca namijenjenog za kip u čast ubijenog policajca, izbjegla je zatvorsku kaznu nakon što ju je američki predsjednik Donald Trump pomilovao. Odluka, donesena u srijedu, izazvala je val negodovanja, posebno jer je Fiore bila suočena s izricanjem presude sljedećeg mjeseca. Bivša članica Gradskog vijeća Las Vegasa i državna zastupnica, koja je 2022. godine bezuspješno kandidirala za državnu rizničarku, u listopadu je proglašena krivom za šest točaka optužnice za elektroničku prijevaru i jednu za zavjeru u vezi s prijevarom. Dok je čekala presudu, bila je na slobodi.

Fiore, poznata po podršci Trumpu, potrošila je prikupljeni novac za spomenik policajcu na osobne troškove, uključujući estetske operacije, stanarinu i kćerino vjenčanje. U opsežnoj objavi na Facebooku zahvalila je Trumpu na pomilovanju, optužujući američku vladu i određene medije za desetogodišnji pokušaj uništavanja njenog života. Pomilovanje je uslijedilo nekoliko dana nakon odbijanja njenog zahtjeva za novo suđenje, prema izvješću MSNBC-a. Tužitelji su tijekom suđenja istaknuli da je Fiore prikupila preko 70.000 dolara za spomenik policajcu poginulom 2014., ali je dio sredstava iskoristila za osobne potrebe.

BREAKING - Former Las Vegas Councilwoman Michele Fiore was scheduled to be sentenced on fraud charges in May. She was just pardoned by President Donald Trump. pic.twitter.com/mfvslUli3R