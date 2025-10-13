Trump otkrio istinu o najmlađem sinu Barronu nakon glasina da se teško snalazi na fakultetu

Čini se da je Donald Trump odlučno prekinuo brojne glasine koje su kružile o njegovu sinu Barronu i njegovim navodnim problemima na fakultetu. Devetnaestogodišnji student druge godine Sveučilišta New York (NYU) navodno se teško prilagođava studiju, osobito otkako se njegov otac ponovno vratio u Bijelu kuću. Pojavile su se razne priče: od toga da su ga kolege vrijeđale okrutnim nadimcima, preko toga da je "zatvorio" cijeli kat Trump Towera zbog romantičnog spoja, pa do tvrdnji da je na neko vrijeme "nestao" iz Manhattana kako bi pohađao nastavu na kampusu NYU u Washingtonu, dok živi u Bijeloj kući, piše Daily Mail.

No tijekom nedavne partije golfa sa svojom unukom Kai, Trump je rekao da mu sinu "dobro ide". U vlogu koji je Kai objavila na svom YouTube kanalu u subotu, predsjednik i njegova najstarija unuka igrali su golf zajedno, a gledatelji su mogli vidjeti i dio njihova odnosa. Dok je Trump vozio golf-kolica, Kai ga je upitala: "Kako je Barron na NYU-u?" "Dobro, ide mu dobro", odgovorio je Trump. "Dobar je dečko. Jako te voli", rekao je Kai, koja je Barronova nećakinja. Kai je zatim pitala: "Jesu li im počela predavanja?" "Da, počinju u utorak", odgovorio je Trump.

Prije nekoliko tjedana pojavila se informacija da je Barron navodno zatvorio cijeli kat Trump Towera kako bi ondje imao spoj, zbog sigurnosnih mjera koje su morale biti poduzete za njegovu zaštitu. Jedan njegov kolega s fakulteta rekao je da je, unatoč tome što je "pomalo nespretan", Barron vrlo popularan među djevojkama. "Visok je i nespretan, ali bio je prava atrakcija. Djevojke su doslovno trčale za njim", rekao je izvor. Drugi je dodao: "On je pravi zavodnik. Visok i zgodan, mnogima jako privlačan".

Prije te navodne romanse, izvori su tvrdili da se Barron povukao iz spojeva kako bi se usredotočio na poslovne projekte. Student poslovne škole Stern School of Business također navodno pohađa dio nastave na DC kampusu, dok živi u Bijeloj kući s roditeljima, Donaldom i Melanijom Trump. Tijekom prve godine studija Barron je pohađao nastavu u New Yorku. Barron, koji je visok čak dva metra, navodno je zauzet sastancima s poslovnim partnerima, razvojem tehnoloških projekata i dogovorima o novim poslovima. Iako se nije pojavio u javnosti uz obitelj od očevog povratka u Bijelu kuću u siječnju, izvori kažu da ipak provodi dosta vremena s njima.

"Barron aktivno radi na vlastitim financijskim projektima i provodi vrijeme s ljudima s kojima surađuje", rekao je izvor za People. "Ali i dalje provodi puno vremena s obitelji". U srpnju se pisalo da je Barron pronašao ljubav i provodi mnogo vremena s djevojkom čiji identitet nije otkriven. No ubrzo su izvori za People rekli da mu je ljubavni život trenutačno u drugom planu:

"Ne mislim da mu je to sad prioritet. Fokusiran je na školu, obitelj koja ga obožava i karijeru koju gradi", rekao je izvor.

Prema pisanju New York Posta, predsjednik će uskoro ponovno stalno živjeti s Barronom, koji će ostati student NYU-a, ali će pohađati NYU Washington. Program traje dvije godine i upisuje između 60 i 100 studenata, a školarina iznosi oko 32.800 dolara godišnje. Budući da će živjeti u Bijeloj kući, Barron će izbjeći dodatne troškove smještaja. Trump je ranije izjavio kako je upravo NYU-ova poslovna škola bila razlog Barronova upisa. Melania Trump navodno će redovito putovati u Washington kako bi bila uz sina, koji bi trebao diplomirati 2028. godine.