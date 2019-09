Trump odobrio objavu 'neredigiranog' transkripta razgovora s ukrajinskim predsjednikom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će njegova administracija objaviti "cjelovit, potpuno deklasificiran i neredigiran" transkript telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u kojem je kako tvrde njegovi politički protivnici vršio pritisak na ukrajinskog čelnika da istraži njegova demokratskog suparnika Joea Bidena.

Trump je tvitao da će se transkript objaviti u srijedu koji će pokazati da je poziv bio "potpuno primjeren" te da nije izvršio pritisak na Zelenskog da istraži demokratskog predsjedničkog kandidata Joe Bidena i uvjetovao američku pomoć u zamjenu za istragu o čemu američki mediji izvješćuju već danima temeljem svjedočenja zviždača koji je tome navodno čuo iz druge ruke.

"Trenutno u UN-u predstavljam našu zemlju, ali sam odobrio sutrašnju objavu cjelovitog, potpuno deklasificiranog i nerevidiranog transkripta telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom", tvitao je američki predsjednik.

"Vidjet ćete da je to bio vrlo prijateljski i potpuno primjeren poziv. Bez pritiska i za razliku od Joe Bidena i njegova sina, nije učinjena usluga za uslugu! To je ništa više od nastavka najvećeg i najdestruktivnijeg lova na vještice svih vremena", poručio je Trump.

