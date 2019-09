Demokratima prekipjelo, ipak će pokrenuti opoziv Trumpa?

Predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi večeras će objaviti pokretanje opoziva predsjednika Donalda Trumpa, piše Business Insider.

Ovaj potez uslijedit će nakon nedavnih otkrića da je Trump više puta pritisnuo ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenskija kako bi istražio zbog korupcije bivšeg potpredsjednika Joe Bidena i njegova sina Huntera Bidena.

Vjeruje se kako je od 235 demokrata, njih 169 za pokretanje opoziva.

Američki predsjednik Donald Trump opovrgao je da je vršio pritisak na Ukrajinu da pokrene istragu. Trump je objavio na Twitteru kako je autorizirao objavu snimke razgovora s ukrajinskim predsjednikom koja bi trebala pokazati da nije vršio pritisak.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....