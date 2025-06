Trump objavio privatnu poruku šefa NATO-a: 'Europa će platiti veliku cijenu, kao što i treba, i to će biti vaša pobjeda'

Na putu za Haag, američki predsjednik Donald Trump objavio je navodnu SMS poruku od glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. U poruci, kontakt spremljen kao Rutte, čestita Trumpu na "odlučnoj akciji u Iranu" koja je bila "doista izvanredna" i "nešto što se nitko drugi nije usudio učiniti". Kontakt zatim kaže da Trump "leti prema još jednom velikom uspjehu u Haagu", i dodaje: "Nije bilo lako, ali uspjeli smo ih sve nagovoriti na 5 posto!". Novinari će tražiti od Ruttea da potvrdi je li ova poruka doista njegova, piše The Guardian.

Ovako glasi cijela poruka poslana Trumpu: "Gospodine predsjedniče, dragi Donalde, čestitam i hvala za vašu odlučnu akciju u Iranu, bila je zaista izvanredna, nešto što se nitko drugi nije usudio učiniti. To nas sve čini sigurnijima. Večeras ćete u Haagu odletjeti prema još jednom velikom uspjehu. Nije bilo lako, ali sve smo ih nagovorili da potpišu pet posto. Donalde, doveli ste nas do zaista, zaista važnog trenutka za Ameriku i Europu, i svijet. Postići ćete nešto što NIJEDAN američki predsjednik desetljećima nije mogao postići. Europa će platiti VELIKU cijenu, kao što i treba, i to će biti vaša pobjeda. Sretan put i vidimo se na večeri Njegovog Veličanstva! Mark Rutte".